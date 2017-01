17 ani de EUROPAfest

Ştire online publicată Joi, 18 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Ediția din 2010 a EUROPAfest, un eveniment dedicat muzicii de calitate - blues, jazz, pop, clasică -, se va desfășura între 7 și 13 mai, la București, informează organizatorii. De 17 ani, EUROPAfest celebrează spiritul european prin muzică și reprezintă cu succes România, pe scena marilor festivaluri internaționale. Din 2005, festivalul se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Altețelor Lor Regale Principesa Margareta și Principele Radu. „În ciuda perioadei dificile pe care o traversăm, nu ne putem permite să renunțăm la performanță și calitate, cele două coordonate pe care e construit EUROPAfest. De aceea, și în acest an, festivalul va oferi muzică de calitate, un melanj de blues, jazz, pop și muzică clasică, care va răspunde unor preferințe dintre cele mai diversificate”, declară Luigi Gageos, directorul festivalului. Numele participanților la festival vor fi anunțate ulterior. EUROPAfest aduce, la ediția din acest an, concerte de blues, jazz și pop, cu nume cunoscute ale scenei mondiale, Bucharest International Jazz Competition, Caffe Festival, ce vine în întâmpinarea celor care doresc să se relaxeze la finalul unei zile pline, alături de prieteni, prin concerte în spații neconvenționale, Jeunesses International Music Competition, dedicat iubitorilor muzicii clasice, în acest an prezentând întâlniri muzicale cu pianiști de excepție, și Gala EUROPAfest, cu o atmosferă festivă de celebrare a celor mai buni muzicieni din festival.