15 mituri despre sex...demontate

Ştire online publicată Sâmbătă, 02 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Crezi ca ai aflat tot ce trebuie sa stii despre sex? Citeste si descopera unele dintre cele mai des intalnite mituri si afla cat de adevarate sunt. Barbatii se gandesc la sex la fiecare sapte secunde Fals. Stiu ca de-a lungul timpului au fost numarate de mii de ori gandurile care le trec barbatilor prin cap si care au legatura cu sexul, dar un studiu realizat de cercetatori americani sustine ca barbatii se gandesc la sex la fel de des ca si femeile, adica de cateva ori pe zi, in niciun caz de cateva ori pe minut. Sexul devine plictisitor dupa casatorie Fals. Cuplurile casatorite sunt, va vine sau nu sa credeti, mult mai multumite de vietile lor sexuale decat persoanele singure. Si, lovitura de gratie, cei aflati in relatii stabile fac mai mult sex decat cei singuri si disponibili. Vibratoarele au fost create pentru orgasmul feminin Fals. Primele vibratoare au fost inventate in 1800 si erau folosite pentru a trata "isteria feminina" si, dupa cum putem afla din cartea ''The Technology of Orgasm: 'Hysteria,' the Vibrator, and Women' s Sexual Satisfaction'', au fost special concepute pentru ca medicii sa poata folosi orgasmul fara ca – urmeaza detalii pe care poate nu vreti sa le aflati – mainile sa le oboseasca. Marimea conteaza mai mult pentru barbati Adevarat. Un studiu a stabilit faptul ca 85 la suta dintre femei sunt satisfacute cu dimensiunile penisului partenerului lor, in timp ce doar 55 la suta dintre barbati se declara multumiti de marimea propriului penis. Femeile ajung la orgasm mai repede cand fac sex cu un partener Fals. Studiile sustin ca femeile ating orgasmul aproape intotdeauna atunci cand se masturbeaza sau folosesc jucarii erotice. Nu trebuie, insa, sa crezi ca toate lucrurile sunt negative: studiile privind femeile casatorite sustin ca acestea sunt multumite cu frecventa orgasmelor lor. Dusul rece...calmeaza libido-ul Adevarat. Specialistii explica: "...atunci cand te exciti, corpul ti se incalzeste pentru ca inima bate mai rapid, pompand mai mult sange". Iar daca nu vrei sa fii excitat(a), dusurile reci reprezinta o buna modalitate de a incetini procesul de excitatie. Daca iubitul tau se uita la filme porno, nu te mai vrea Partial fals. De ce fals? Pentru ca filmele pot fi folosite, pur si simplu, ca stimulente ale libido-ului si aceasta obisnuinta a barbatului poate exprima faptul ca isi doreste ca partenera sa faca mai multe eforturi pentru a-l seduce. De ce doar partial? Pentru ca ar trebui, totusi, ca voi doi sa aveti o discutie in care sa clarificati pasiunea lui pentru pornografie. Citeste mai departe