10 atingeri care-l fac să ardă de plăcere

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Produsele cu efect de incalzire (de exemplu, lubrifiantii) sunt unele dintre cele mai bine vandute accesorii sexuale in momentul de fata. Si exista un motiv pentru asta: folosirea oricarui fel de caldura in timpul preludiului da senzatii extrem de placute. Prof. dr. Ian Kerner, explica: "Atunci cand esti excitata, corpul devine mai sensibil la atingeri. Si caldura amplifica acea senzatie, prin cresterea circulatiei sangvine". Pentru a te ajuta sa pui in practica aceste vesti, am creat o harta a zonelor cu potential... "calduros" ale corpului partenerului tau, punctand toate locurile care sunt cele mai receptive la "fierbinteala". Apoi am rugat expertii sa dezvaluie ce fel de atingeri functioneaza cel mai bine acolo. 1. PIEPT Exista diverse aglomerari de nervi focalizate in zona din jurul pectoralilor iubitului tau. Partea din fata a pieptului beneficiaza de mai putini nervi si poate rezista la temperaturi mai mari, dar sfarcurile sunt intesate de terminatii nervoase si solicita mai putina "febra" a pasiunii. Daca picuri putin gel de masaj cu efect de incalzire peste pieptul sau si il masezi, vei fi capabila sa controlezi gradul de incalzire. Practic, gelul se incinge cu cat apesi mai puternic (e activat de caldura corporala si presiune) si se va raci usor daca domolesti miscarile. Pe conturul care delimiteaza pectoralii, foloseste-ti degetele pentru a desena cercuri largi, apoi micsoreaza-le pana cand incercuiesti fiecare sfarc. 2. ABDOMEN Circulatia sangvina din zona abdominala merge direct catre partea intima. Si, incalzind zona imediat sub buric, ii cresti instant cantitatea de sange care se indreapta catre, hm, "sud", ceea ce curand ii va starni o erectie. Din acest motiv, e o idee buna sa dai startul preludiului acum, inainte sa te muti pe o alta zona. Inmoaie un prosopel in apa calduta si maseaza-l de la buric pana unde incepe parul pubian si inapoi. Senzatiile date de combinatia atingerii umede si calde si textura prosopelului sunt neasteptate, ceea ce face totul sa para si mai incitant. 3. TESTICULE "Abordeaza-i" testiculele cu atentie - cand este excitat, devin si mai sensibile decat de obicei. Si, in timp ce prea multa caldura poate sa il doara, doar putina il poate starni suficient incat sa isi doreasca sa treaca direct la actiune. Cu gura deschisa larg, respira adanc peste fiecare dintre testiculele sale, pe rand. Nu sufla cu buzele lipite - o gura deschisa elibereaza aer cald, in timp ce buzele stranse scot un aer rece, care ii pot risipi pe loc cheful. 4. PENIS Buzele tale cuprinzandu-i penisul e una dintre cele mai aprinse dorinte ale iubitului tau. Si mai incitant? Buzele tale... calde cuprinzandu-i membrul erect! Daca sorbi putin ceai fierbinte inainte sa te apuci sa-i faci sex oral, ii vei provoca o erectie puternica, deoarece in mod natural sangele tinde sa circule catre zone incalzite ale corpului (si paraseste locurile care sunt reci - de aceea penisul i se micsoreaza la vremea... neprietenoasa). Fa o pauza o data la cateva minute pentru a lua noi inghitituri de ceai fierbinte -nu numai ca astfel iti mentii gura calda, dar, de asemenea, ai ocazia sa iti relaxezi maxilarele si sa nu le simti amortite prea repede. Nu uita ca in acele clipe sa tii totusi o mana pe penisul sau, pentru a-i mentine... dispozitia. 5. PICIOARE Iata o miscare surpriza care-l va incita pe loc: asaza-i sosetele pentru cateva minute pe calorifer si apoi pune-i-le in picioare, dupa care maseaza-i-le sanatos, astfel incat sa-i patrunda fierbinteala in trup. Suna ciudat, dar exista o conexiune neurologica intre picioare si zona intima: partea din creier care inregistreaza senzatiile traite de picioare se afla chiar langa cea care-i controleaza erectiile! Citește mai departe