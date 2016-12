Vrei sex ca în filme? Iată câteva experienţe pe care trebuie să le încerci!

Vrei sex ca în filme? Iată câteva experiențe pe care trebuie să le încerci!

Ştire online publicată Luni, 27 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Crezi că știi deja tot ce trebuie pentru a-ți înnebuni iubitul în dormitor? Mai jos își propunem 7 experiențe pe care nu trebuie să le ratezi dacă vrei o noapte (sau mai multe) de neuitat.1. Păstrează-ți chiloțeii pe tineChiar dacă nu te-ai gândit la asta până acum, sexul în timp ce porți lenjerie intimă are un aer interzis care face lucrurile și mai fierbinți. E o tortură plăcută să vă jucați unul cu altul, mângâindu-vă și atingându-vă prin material. Acest preludiu va contribui cu siguranță la creșterea dorinței.2. Fă-o ca în filmeAproape orice film de la Hollywood are o scenă în care cuplul face sex în picioare: proptiți de un zid, pe scări, în spatele unei uși etc. Ce te oprește și pe tine să încerci senzația? Nu numai că o astfel de partidă rapidă îți va crește adrenalina, dar cu siguranță va fi memorabilă. Alege un moment, dar nu-i spune și lui, pur și simplu surprinde-l. Un sărut fierbinte e suficient pentru a-l face să reacționeze așa cum n-a mai făcut-o până acum.3. Fii spontanăDupă ce a intrat în duș, seara sau dimineața, urmează-l pentru o partidă rapidă, dar foarte fierbinte. Apoi șoptește-i la ureche, pas cu pas, ce urmează să faceți dacă vine cu tine în dormitor. Nu va putea rezista.4. Luminează-i caleaStinge luminile în cameră și folosește o lanternă foarte mică sau un port-chei cu laser. Ghidează lumina pe zonele corpului unde vrei să te sărute. Începe cu gâtul, urechile, sfârcurile și coboară.5. Excită-te singurăÎncepe să te exciți până la sosirea lui cu lumânări, muzica și vin și vei avea mai multe șanse să ai orgasme multiple dacă ești deja excitată când vine el. Cu cât e dorința sexuală mai puternică înainte să te atingă cineva, cu atât mai ușor îți va fi să ai orgasm, chiar multiplu.6. Fă-o oricândDacă și tu faci parte dintre femeile care fac sex seara, pe întuneric, trebuie să știi că te privezi de niște experiențe foarte plăcute. Mai ales că în acel moment al zilei riști să ai cel mai scăzut nivel de energie. Fă dragoste imediat ce ați intrat amândoi pe ușă, după serviciu. Sau dimineața, imediat după ce v-ați trezit. Dacă există dorință, nu trebuie să ții cont de ce îți indică acele ceasului.8. Folosește o oglindă.Încearcă să o faci pe lumină, chiar dacă ai complexe în legătură cu corpul tău. Crede-ne, în acele momente el nu se concentrează nici la celulită, nici la vergeturile tale și același lucru trebuie să îl faci și tu. Mai mult decât atât, femeile și bărbații sunt stimulați de imagini erotice. Să faci dragoste în fața unei oglinzi este o experiență pe care nu trebuie să o ratezi dacă vrei un orgasm năucitor!(sursa:www.perfecte.ro)