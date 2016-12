Vrei să arăţi bine în bikini? Iată ce alimente trebuie să consumi

Vrei să arăți bine în bikini? Iată ce alimente trebuie să consumi

Ştire online publicată Vineri, 13 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Ai facut sport si ai tinut dieta pentru arata bine in costum de baie, dar stomacul tau se incapataneaza sa ramana balonat. Iata ce alimente recomanda nutritionistii pentru a scapa de abdomenul cu aspect pufos.Pepene rosuPepenele rosu este plin de… apa. Il mananci, mergi des la baie si astfel scapi rapid de abdomenul umflat. O felie de pepene rosu contine doar vreo 100 de calorii si, surprinzator, foarte putin zahar.CastravetiNu sunt doar deliciosi, castravetii lupta si impotriva balonarii. Practic, cu cat mananci mai multi fara sa-i combini cu fibre, cu atat mai des vei merge la baie, deoarece castravetii contin multa apa. Iar daca scapi rapid de lichidele pe care le bei, abdomenul tau va deveni plat.AvocadoIncearca sa incluzi acest fruct in alimentatia ta zilnica, deoarece este foarte satios. Te va ajuta sa te simti satula fara sa mananci foarte mult.BananeAi mancat ceva sarat cu o zi inainte de plaja? Mananca o banana in urmatoarea dimineata. Bananele sunt bogate in potasiu si ajuta abdomenul sa revina la forma lui normala.Oua albeMananca o omleta din oua albe inainte sa mergi spre plaja - recomanda nutirtionistul Joy Bauer, autorul cartii "The Joy Fit Club". Contine proteine care iti vor oferi senzatia de satietate si impiedica abdomenul sa se rotunjeasca.Struguri rosiiAceste mici minunatii te scapa de pofta de dulce si, in plus, lupta impotriva balonarii si a gazelor din stomac. Pune strugurii in frigider si mananca-i reci, in seara de dinainte de plaja.Ice coffee sau ice teaEvita orice bautura carbogazoasa, pentru ca te va balona instant. In schimb, opteaza pentru un ice tea sau o cafea cu gheata, dar nu exagera cu zaharul: un singur pliculet este de ajuns.Iaurt grecescIaurtul grecesc este plin de proteine si contribuie mult la buna functionare a digestiei, astfel incat te ajuta sa-ti mentii abdomenul plat. Nutritionistii recomanda sa incerci un iaurt grecesc care contine maxim 20 de grame de zahar, pentru a preveni ingrasarea.SparanghelRetentia de apa este unul dintre motivele pentru care abdomenul nu este plat, insa sparanghelul te poate ajuta sa scapi de apa retinuta de organism. Consuma-l la cina inaintea zilei de mers la plaja si vei arata impecabil a doua zi.Migdale si fisticMigdalele si fisticul sunt excelente daca vrei sa mananci ceva pe plaja, atata timp cat sunt nesarate, iar proteinele pe care le contin te vor ajuta sa te simti satula.(sursa:www.cosmopolitan.ro)