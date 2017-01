Visele erotice. Simboluri şi semnificaţii

Visele erotice. Simboluri și semnificații

Ştire online publicată Marţi, 15 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Nu trebuie sa ne marturisesti noua, ci doar tie. Si noi, ca si ei, cunoastem senzatia excitarii sexuale in timpul somnului. Nu te-ai trezit niciodata cu impresia ca tocmai ai trecut printr-un preludiu sau zguduita de valul de placere al orgasmului desi dormeai singura? Nu te credem.Visele erotice sunt strans legate de starea noastra de veghe. Este gresit sa nu le acordam importanta pe care o merita intrucat ceea ce ne preocupa ziua, uneori la nivel inconstient, prinde voce in somn. Iata decriptarea catorva dintre motivele onirice cele mai frecvente in timpul viselor erotice. De fapt, ne vom concentra mai mult pe obiectele de decor decat pe actul sexual propriu-zis desfasurat in vis.Camera si patulAtunci cand actul sexual din vis are loc intr-o camera dezordonata, asta inseamna ca viata sexuala actuala nu te satisface. Daca este scufundata in intuneric, ai incertitudini cu privire la stadiul vietii sexuale. Nu stii caror fantasme este bine sa le dai curs, nu stii daca este cazul sa le dezvalui partenerului, mai multe ascunzi decat arati. Camera si patul raman un simbol al uniunii carnale prin excelenta.FoculIn principiu, el ramane simbolul pasiunii, insa este esential cu ce fel de flama avem de-a face. Daca este o flacara puternica, vesela, care imbie la caldura, atunci crezi in dinamismul relatiei tale de cuplu si ai un libido sanatos. Daca, din contra, abia palpaie, esti cuprinsa de indoieli.Un barbat negruStim cu totii legendele care ridica in slavi performantele sexuale ale barbatilor de rasa neagra. Nimic rasist aici, ok? Exista multe femei care impartasesc fantezia sexului cu un astfel de barbat. Prezenta lui intr-un vis reprezinta dorintele sexuale refulate. Ceea ce ne lipseste in plan real se strecoara in vise, conform principiului compensator al viselor, ducand astfel la satisfactia pulsiunilor inconstiente. Mesajul pe care trebuie sa-l desprindem de aici: mai multa indrazneala in pat nu face rau nimanui.TranssiberianulProbabil ati avut si voi visul cu ochii deschisi (nimic erotic aici) de a face intr-o buna zi o calatorie cu faimosul tren. Presupun ca cel mai mult ma incanta contrastul intre intinderile nesfarsite de zapada si confortul dinauntru, curajul de a strapunge – astfel protejat – cele mai austere tinuturi. In vis insa, trenul simbolizeaza viata conjugala. Daca trenul sare de pe sine sau daca nu sunteti in acelasi compartiment cu partenerul, atunci semnalele sunt de avertizare. Unul dintre voi nu traieste relatia la acelasi grad de implicare. Invers, daca voiajul este unul placut, se desfasoara in conditii armonioase, atunci nu aveti de ce va face griji.MasinaDaca pierzi controlul volanului, cuplul tau este in pericol. Daca iubitul tau conduce, atunci iti pui toata increderea in el, el fiind cel care domina in toate aspectele, inclusiv in ceea ce priveste sexualitatea. Ramane sa-ti dai seama singura cat de benefic este faptul ca initiativa este o chestiune care-i apartine aproape exclusiv lui.(sursa:www.flu.ro)