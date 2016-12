Viaţa alături de un antisocial...

Viața alături de un antisocial...

Ştire online publicată Joi, 25 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Dacă partenerul tău nu este tocmai ceea ce ai visat , ba din contră, are tendința de a se retrage într-un univers îndepărtat de prietenii tăi, socializează extrem de greu și, pe deasupra, are accese de violență, decizia ta constă în a alege dacă vrei să rămâi într-o relație dezechilibrată ori să pleci.Ceea ce vrem să subliniem este că, prin continuarea unei relații cu un antisocial, te afli într-un pericol real.Cercetările efectuate de-a lungul timpului în domeniul psihologiei au demonstrat faptul că trăsăturile antisocialului sunt împământenite, cronice și imuabile. Nu trebuie să-ți faci speranțe că se va schimba, că nu te va mai manipula, exploata sau că îi va păsa vreodată de dorințele și nevoile tale. Îți recomandăm să accepți faptul că nu este o alegere sănătoasă pentru tine și că ar trebui să iei în considerare terminarea relației.Deși nu am prezentat problema în culori pastelate, ne dăm seama că, din diverse motive, e posibil să alegi să rămâi în relație. Poate crezi că trăsăturile antisocialului nu sunt atât de grave precum par și nu prezintă riscuri pentru tine. Sau poate aveți copii împreună și ești de părere că aceștia nu sunt încă afectați de comportamentul partenerului tău. Sau, în cazul în care sunteți căsătoriți, te simți obligată să-ți onorezi jurămintele făcute în fața lui Dumnezeu. Aceste motive trebuie desigur luate în considerare.Dacă decizi să rămâi în această relație, sperăm ca următoarele sfaturi te vor ajuta:Schimbările vor fi nesemnificativePentru a fi diagnosticat cu o tulburare de personalitate antisocială, o persoană trebuie să îndeplinească o serie de condiții: un istoric (care datează cel puțin din perioada adolescenței) de comportamente ilicite, manipulatoare, turbulente, care încalcă tot ce înseamnă limite și norme relaționale și sociale.În consecință, schimbările pozitive nu vor avea loc peste noapte. Oamenii cu personalitate periculoasă nu conștientizează și nu sunt afectați de faptul că gândurile și comportamentul lor sunt disfuncționale.Partenerul antisocial va încerca să te convingă că nefericirea ta ți se datorează în totalitate și că nu are nicio legătură cu el. Nu te aștepta la schimbări majore și nu-ți face mari speranțe.(sursa:www.egirl.ro)