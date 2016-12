Vaginoplastia - o operatie

Ştire online publicată Joi, 03 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

24% dintre femei nu au o viata sexuala satisfacatoare din cauza aspectului vaginului lor, potrivit unei cercetari realizata pe piata chirurgiei cosmetice din Marea Britanie, pe un esantion de 1.031 de femei.Din studiu a mai rezultat si faptul ca 22% dintre ele ar apela la interventii chirurgicale care au ca scop remodelarea vaginala.Cand aceste femei au fost intrebate de ce ar dori sa apeleze la vaginoplastie, 18% dintre ele au admis ca ar face-o pentru a-si recastiga increderea in ele, in timp ce 14% au raspuns ca aceasta operatie le poate ajuta sa isi imbunatateasca viata sexuala. Nu mai este niciun secret ca multe femei apeleaza la labioplastie, deranjate fiind de dezvoltarea in exces a labiilor sau deformarea lor dupa ce au nascut sau au prezentat fenomene inflamatorii, infectioase la nivelul acestora. Ce este vaginoplastia?Este o interventie care presupune corectarea diametrului lumenului vaginal prin excizia unor portiuni de mucoasa sau prin injectarea cu grasime in grosimea peretului vaginal, sub mucoasa acestuia, pana la obtinerea rezultatului dorit.In ambele cazuri este nevoie de anestezie peridurala sau generala, vindecarea este definitiva la patru saptamani de la interventie, iar dupa aceasta perioada se pot relua contactele sexuale.1 din 3 femei, respectiv 33%, se gandesc sa faca o labioplastie dupa ce au dat nastere unui copil, in timp ce 26% dintre participantele la cercetare admit ca ar prefera cezariana in detrimentul unei nasteri normale, pentru a-si mentine un aspect "estetic" al vaginului.Cum trebuie sa te pregatesti?Trebuie facute o serie de analize de sange pentru a exclude eventualitatea unor probleme de coagulare a sangelui; zona vulvara fiind extrem vascularizata, sangerarea poate fi foarte abundenta. Cu cel putin doua saptamani inainte de operatie trebuie intrerupta administrarea oricarui medicament; se va face toaleta vaginala cu apa calda si solutii antiseptice vaginale si se va introduce in vagin un ovul cu betadina.Dupa operatie, zona intima trebuie spalata cu sapunuri mai putin agresive, care favorizeaza vindecarea - un sapun cu betadina este foarte util in acest caz. Urmeaza pentru tine o perioada de o luna in care nu trebuie sa porti pantaloni stramti, nu ai voie sa mergi pe bicicleta, sa masezi zona proaspat operata, sa stai prea multe ore pe scaun, sa faci plimbari lungi sau sa ridici mai mult de 5 kiloograme in prima luna.In Romania, pretul unei vaginoplastii porneste de la 600 de euro si poate ajunge pana la 5.500 de euro si se poate realiza in clinici de obstetrica - ginecologie, dar si in cele de chirurgie plastica din mediul privat.(sursa:www.eva.ro)