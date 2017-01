Uită de certuri și iartă. Ce poți face să păstrezi armonia în căsnicia ta

Ştire online publicată Joi, 02 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Uneori certurile sunt sănătoase, însă prea multe și prea dese pot aduce sfârșitul relației sau al căsniciei. Iată câteva sfaturi care vă pot ajuta să readuceți armonia între voi:Culcă-te… nervoasă!Dacă până acum ai auzit de sfaturi precum nu te culca până nu rezolvi problema, consilierii de cuplu recomandă exact opusul: culcă-te nervoasă și nu pierde orele prețioase de somn pentru certuri ce par să nu aibă sfârșit. Astfel, amândoi aveți ocazia să vă odihniți, să vă repuneți gândurile în ordine, iar ziua următoare să reluați discuția cu calm. Vei vedea că așa problema nu va mai părea la fel de mare și veți găsi împreună soluții mult mai ușor.Ia o pauzăDacă nu este momentul să te culci, atunci ia în considerare o pauză. N-ai nevoie de mult, ci cinci minute sunt de obicei de ajuns. Astfel te vei putea liniști, te vei putea calma și puteți relua discuția când vă simțiți amândoi pregătiți pentru o discuție fără țipete sau reproșuri dureroase.Opriți cearta și îmbrățișați-văO altă metodă eficientă de a crea armonie în cuplu este ca pur și simplu să vă îmbrățișați. Când observi că deja cearta nu mai merge în nicio direcție nu mai are rost să spui nimic și doar să îți iei soțul în brațe. Chiar dacă vă certați, nu înseamnă că sentimentele de iubire nu mai există și că nu ar trebui exprimate – de multe ori uităm acest lucru și ne poate afecta relațiile pe termen lung.Nu uita ce este mai importantÎntr-o căsnicie nu sunteți doar două ființe ci… trei. Tu, soțul tău și relația voastră, iar cea de-a treia poate fi considerată copilul vostru, ce are nevoie de atenție și efort ca să crească frumos și sănătos. Astfel, nu uitați ce este mai important de fiecare dată când vă certați: să dovediți că unul dintre voi are dreptate sau să aveți armonie în relație?Arată-i că îl înțelegiO metodă bună pe care o recomandă terapeuții de cuplu este să fii empatic cu partenerul tău. Atunci când el vine cu o problemă – iar discuțiile în contradictoriu duc la ceartă – arată-i mai întâi că îl asculți și că înțelegi de unde izvorăște problema. Astfel îl vei dezarma și nu va mai avea nici tendința să se închidă în sine, iar astfel veți putea discuta onest despre problema apărută și veți putea găsi împreună o soluție potrivită amândurora.(sursa:www.avantaje.ro)