Trucuri despre sex pe care orice femeie ar trebui să le ştie

Trucuri despre sex pe care orice femeie ar trebui să le știe

Ştire online publicată Luni, 03 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Toti ne dorim o partida de sex minunata si, uneori, suntem in cautarea unor lucruri care sa ne ajute sa obtinem ceea ce ne dorim. Asa ca am venit cu cateva trucuri de top, care vor condimenta putin viata ta sexuala si va va lasa amadurora o dorinta si mai mare, pentru data viitoare... Fa o schimbareAm tot auzit expresia "o schimbare este la fel de buna ca o perioada de odihna" - ei bine, atunci cand vine vorba de sex, este foarte adevarat. Cei mai multi dintre noi fac sex in aceleasi pozitii si la aproximativ aceeasi ora in fiecare zi, deci nu e de mirare ca acest lucru devine, uneori, un pic banal. Asa ca facand ceva diferit poate avea un impact semnificativ, indiferent cat de mica sau mare este schimbarea. Deci, despre ce fel de lucruri vorbim? Cele mai evidente este ca trebuie sa incercati o pozitie noua - ea poate fi atat de interesanta, dupa cum doriti. Si tine minte, chiar daca nu o sa va placa, faptul ca a-ti incercat ceva nou va va ajuta sa va dati seama ce vrei si ce nu.In mod normal faceti sex dimineata? Incercati sa-l faceti dupa-amiaza sau de ce nu, imediat dupa ce ati terminat cina, decat sa astepti pana sunteti amandoi in pat mai tarziu.Faceti sex in alta camera - cei mai multi dintre noi fac intotdeauna sex in dormitor, asa ca incercati sa faceti macar pentru o data in alt loc. In cazul in care nu vrei sa "parasesti" dormitorul incercati sa folositi podea sau biroul, mai degraba decat patul. Odata ce ati facut ceva nou o data, acest lucru va deveni mai usor sa faci ceva diferit si data viitoare. AtingereaAtingeti-va reciproc pe unde nu v-ati atins pana acumSa faci sex cu cineva pe care il cunosti si ai incredere are compensatii sale, in care stiti ca, de obicei, exact cum si unde sa va atingeti pentru a obtine un efect maxim.Dar v-ati gandit ca este posibil sa existe mai multe locuri pe care ai putea atinge si care va vor face sa tipati de placere?(surs:www.femina.ro)