Totul despre sexul tantric

Ştire online publicată Miercuri, 26 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Probabil ai auzit vorbindu-se cel putin o data in viata despre sexul tantric sau continenta sexuala, doi termeni care sunt sinonimi. Putini sunt cei care au inteles cu adevarat la ce se refera aceasta practica fascinanta, care iti poate garanta o placere nebanuita si o stare de orgasm ce poate dura zeci de minute. Suna prea frumos ca sa fie adevarat? Ei bine, citeste mai departe si vei afla si tu secretul extazului suprem:Tantra este de fapt calea spirituala a iubirii, care nu inseamna in niciun caz desfranare, ci un control desavarsit. Conditia de baza a tantrei si implicit a sexului tantric este iubirea. Aceasta inseamna ca doar atunci cand iti iubesti partenerul, iar acest sentiment este reciproc te poti bucura de nopti intregi de amor si placere nebuna.Probabil stii ca sexul tantric inseamna control absolut al sexualitatii, de aceea se evita ejacularea atat din partea barbatului si organsmul cu descarcare din partea femeii. Da, nu este tocmai usor, mai ales pentru barbati, de aceea foarte multi renunta inainte sa aibe rezultatele mult asteptate.Mai mult ca sigur esti curioasa sa afli cum poti practica tantra si ce exercitii trebuie sa faci in timpului actului sexual pentru a ajunge sa traiesti starea de extaz ultim.Exercitiile sunt aceleasi atat pentru barbati cat si pentru femei, asa ca trebuie sa il faci pe partenerul tau sa citeasca acest articol pentru a va putea bucura impreuna de clipe minunate.Tantra nu este un sport de performanta, asa ca se incepe printr-un preludiu de minim 15 minute, iar apoi se trece la penetrari lente si blande. ATENTIE, nu omiteti acest pas, este foarte important, o sa intelegeti imediat de ce.Cand tensiunea sexuala a crescut si lucrurile pot scapa de sub control, este bine sa va opriti atat tu cat si partenerul pentru a nu ajunge la binecunoscutul orgasm cu descarcare.(sursa:www.femina.ro)