Top patru pozitii de sex în maşină

Top patru pozitii de sex în mașină

Ştire online publicată Marţi, 02 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Sexul in masina este, cu siguranta, o experienta deosebita. Din pacate, multi dintre oameni se feresc de aceasta din cauza unei aparente lipse de confort si pentru ca ar putea fi dificil sa te bucuri de partenerul tau.Important este sa iti alegi cu grija locul ca sa nu fiti nevoiti sa panditi pe geamuri daca vine cineva in toiul actiunii. Dar altfel, sexul in masina trebuie incercat cel putin o data. Iata cateva pozitii ideale si usor de pus in practica, indiferent de marca automobilului.1. Pozitie de sex „soferul din spate”Din aceasta pozitie, veti avea foarte mult spatiu si nu trebuie sa iti faci griji de accidente neplacute, cum ar fi un claxon neprevazut de la atata pasiune. Prin urmare, toata actiunea are loc pe bancheta, in spatele scaunului din dreapta soferului. Acesta trebuie tras cat mai mult posibil spre bord iar spatarul trebuie aplecat.Partenerul tau sta pe bancheta din spate si isi intinde picioarele de-o parte si de alta a scaunului pasagerului din fata. Tu trebuie sa te asezi in poala lui cu spatele la el si cu fluierele picioarelor pe bancheta.2. Pozitie de sex pe scaunul din fataEste recomandat ca inainte de orice, sa impingeti scaunul din dreapta soferului cat de mult se poate catre bancheta din spate ca sa aveti spatiu suficient.Pozitia este destul de simpla insa va necesita ceva mai mult efort fizic din partea ta. Partenerul trebuie sa stea pe scaun cu picioarele departate iar tu te asezi deasupra lui.Pentru intensificarea senzatiilor, ar fi bine sa iti tii picioarele mai apropiate iar in timp ce el te pentreaza din spate, in acelasi timp iti poate stimula clitorisul cu o mana iar cu cealalta te poate tine de talie.3. Pozitia de sex „Lotus”In practicile tantrice, pozitia poarta numele de Yab Yum si, in mod traditional, barbatul trebuie sa stea cu picioarele incrucisate. Dar cum un automobil nu iti va oferi spatiul necesar, trebuie sa va adaptati putin.Actiunea se va petrece pe scaunul de langa sofer ca sa aveti mai mult loc pentru picioare. El sta in sezut iar tu te asezi deasupra, cu fata la el si cu picioarele departate, de-o parte si de alta a scaunului.Cel mai probabil, vei sta pe varfuri asa ca ar fi bine sa iti mainile sprijinite fie pe umerii lui, fie pe spatele spatarului, daca vrei ca distractia sa dureze mai mult.4. Pozitie de sex pe scaunul soferuluiOpreste masina, baga in viteza si trage frana de mana, pentru orice eventualitate. Pentru aceasta pozitie, trageti scaunul de la sofer cat de mult se poate spre bancheta din spate.(sursa:www.kudika.ro)