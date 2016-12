Tipuri de orgasm şi cum să le atingi

Tipuri de orgasm și cum să le atingi

Sexul este una dintre cele mai mari plăceri pe care le putem experimenta, în special dacă avem parte și de un orgasm de zile mari. Chiar dacă uneori îi spunem partenerului că nu este nicio problemă dacă doar el a avut orgasm, că oricum ne-am simțit bine, trebuie să recunoaștem că acestea sunt doar vorbe de consolare, iar orgasmul este important și pentru noi. Mai ții minte episodul din „Sex and The City” când Samantha era speriată că „și-a pierdut” orgasmul?În articolul acesta vom vorbi puțin despre orgasm, despre câte tipuri există și, bineînțeles, despre cum să ajungem la fiecare.În primul rând, multe femei nu sunt 100% sigure dacă au ajuns sau nu la orgasm, pentru că nu au experimentat niciodată unul în adevăratul sens al cuvântului. Orgasmul nu este doar o plăcere puternică pe care o simți în timpul sexului, ci este punctul culminant al alestuia - pulsul se accelerează, pielea se înroșește, au loc schimbări hormonale, spasme musculare și o stare generală de euforie.Există mai multe tipuri de orgasm, iar probabil cel mai cunoscut este orgasmul clitoridian, cu care am făcut cunoștiință când eram mai tinere și am început să ne masturbăm. Este cel mai ușor de atins dintre toate tipurile: prin stimularea clitorisului cu mâna, limba sau diferite obiecte.Este mai simplu să ai orgasm clitoridian singură decât alături de un partener pentru că tu te cunoști mult mai bine, însă cu puțină răbdare îți poți învăța partenerul cum să îl stimuleze corect, în special în timpul sexului oral. De asemenea, poți avea acest tip de orgasm și în timpul sexului intravaginal, prin frecarea clitorisului de osul pubic al partenerului.Al doilea tip de orgasm este cel vaginal, care este atins doar prin penetrare și stimularea controversatului punct G (care da, există - se află pe peretele frontal al vaginului, în spatele osului pubian, are mărimea unui bob de fasole și textura unui burete.(sursa:www.cosmopolitan.ro)