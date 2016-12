Tipuri de orgasm despre care habar nu aveai. Tu le-ai avut fără să ştii?

Tipuri de orgasm despre care habar nu aveai. Tu le-ai avut fără să știi?

Ştire online publicată Vineri, 07 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

La asa ceva nu te-ai fi gandit. Daca pana acum aveai orgasme doar alaturi de partenerul tau, de-acum le vei putea obtine singura printr-o multitudine de metode.Daca iti sunt cunoscute doar orgasmele obtinute dupa o partida de sex cu iubitul tau sau prin masturbare, multe femei din lumea intreaga au avut parte de orgasme dintre cele mai bizare. Iti prezentam mai jos 10 dintre cele mai ciudate orgasme pe care le-au avut femeile pana in prezent:1. Orgasmul fitness sau orgasmul indus de exercitiile fiziceCunoscut sub denumirea de "coregasm", femeile obtin acest orgasm in timpul exercitiilor fizice. Desi este o latura necunoscuta specialistilor in domeniu, se pare ca acest tip a devenit tot mai frecvent in randul femeilor, acestea recunoscand prezenta lui in timpul exercitiilor abdmominale, mersului pe bicicleta, exercitiilor de yoga sau pur si simplu in timpul unei sesiuni de jogging, cand muschii corpului se incordeaza.2. Orgasmul mamarSe considera ca ceea ce duce la declansarea orgasmului este stimularea intensa sau doar simpla atingere a mameloanelor. Aceasta metoda de excitare provoaca eliberarea oxitocinei, hormonul fericirii, cel responsabil de contractiile vaginale din timpul orgasmului.3. Orgasmul mintiiConform spuselor lui Lady Gaga, poti obtine orgasmul prin simpla stimulare a mintii. Teoria ei se refera la faptul ca iti poti induce anumite stari, doar gandindu-te la lucrurile si oamenii potriviti si respirand adanc. Restul vine de la sine, trebuie doar maxima concentrare.(sursa:www.perfecte.ro)