Tipuri de bărbaţi care merită o a doua şansă

Tipuri de bărbați care merită o a doua șansă

Ştire online publicată Marţi, 09 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Unii bărbați poate că nu sunt așa strălucitori și ai tendința să îi alungi devreme din viața ta, după prima sau a doua întâlnire. Află că unii dintre ei merită mai multă atenție și că s-ar putea să te facă mai fericită decât ai sperat vreodată. Vezi 5 tipuri de bărbați care merită o a doua șansă.TocilarulCâteodată, în cazuri deloc rare, băiatul cel tocilar își dă ochelarii jos, iese de după computer în lumina zilei și descoperi un bărbat inteligent, amuzant și teribil de sexy.Deși acest gen de bărbat nu este șarmant și nu se pricepe să te ia pe sus cu vorbe multe, ba dimpotrivă, asta nu înseamnă că nu compensează cu atenție, iubire caldă și grijă față de persoana iubită.Armăsarul muncitorAi văzut cu siguranță cel puțin o reclamă în care femeile cu ochelari de la un birou se calcă în picioare pentru a ajunge la geam, să-l vadă pe Dorel folosind picamerul.Ok, poate că în reclame Dorel nu prea are față de Dorel autohton și nici picamerul nu face atâta mizerie.Lăsând gluma la o aprte, un băiat muncitor pe șantier poate oferi multe avantaje, chiar dacă nu are studii superioare. Poate fi un familist convins, un tată bun și câștigă destul de bine.Tatăl singurMulte femei fac greșeala să considere normal ca un bărbat să iasă cu o mamă singură, dar se codesc când întâlnesc un bărbat cu copii de crescut.Nu trebuie să uităm că un bărbat divorțat nu înseamnă un bărbat rău, iar dacă vrei, poți să îi faci și tu câțiva copii, deja are experiență.Bărbatul divorțatBărbatul divorțat nu este neapărat un bărbat rău, care înșală sau își bate soția, ci poate un bărbat ghinionist, care nu și-a dorit decât o familie, dar a nimerit o profitoare.Doar pentru că este naiv, sau pentru că a greșit o dată, nu înseamnă că o va face din nou și un bărbat divorțat are deja experiență cu traiul în comun și gospodăria menținută în doi.Intelectualul receLa prima vedere, bărbații inteligenți, care au atins o anumită vârstă și nu s-au însurat, nu înseamnă că sunt ciudați sau inaccesibili.(sursa:www.unica.ro)