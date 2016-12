Tinerii şi problemele lor de cuplu

Tinerii și problemele lor de cuplu

Sâmbătă, 07 Iunie 2014

In fiecare cuplu descoperirea celuilalt este o problema complexa, iar fiecare persoana se confrunta cu ceea ce simte. Drumul fiecaruia este unul greu pentru ca nu este usor sa descoperi intalnirea dintre "fantezia" celuilalt si realitate. Daca aceasta descoperire este una reusita ne aflam in fata unui cuplu care are o perspectiva actuala de reusita ridicata.Un caz foarte frecvent, pe care l-am mai redat in articolele de pe acest site, este cel in care o tanara investeste in celalalt atribute, stari, asteptari ale propriilor nevoi care pana atunci fusesera asigurate de parinti, de tata, de mama etc. Aceasta situatie este foarte frecvent redata sub forma prescurtata a lui "sa vezi in celalalt pe tata / mama".Relatia cu parintii joaca un rol important in economia fiecarui cuplu tanar sau mai in varsta, la acestea se mai adauga si relatiile cu parintii celuilalt, a partenerului si persoanelor semnificative pentru el. Dar daca relatia joaca un rol atat de insemnat inseamna ca ea exista si atunci un cuplu functioneaza. Vorbim despre relatie si avem impresia ca orice cuplu presupune o relatie iar in plan ideal asa si este ,insa de multe ori intalnim cupluri unde partenerii nu au o relatie intre ei.Sunt multe cupluri, in special tinere, in care cei doi nu au o relatie stabilita intre ei. Asa este in plan real. Partenerii nu sunt intr-un mod de relationare ci functioneaza in virtutea unei imagini a propriei persoane. Partenerul nu este perceput prin el insusi ci printr-o oglinda partial confuza, partial imaginara, mult personalizata. El nu devine decat un obiect intern, un obiect care este rezumat la o schema, o schema mai veche, o schema foarte cunoscuta. Iar aceasta scheama este vazuta ca fiind obligatorie.Ceea ce apare de aici sunt perceptiile stricte despre cuplu. Nemultumirile sunt deseori formulate in diferite moduri. De la datoria femeii de a avea grija de aragaz sau cea a barbatului de a face piata, apar, pe masura ce nivelul creste, alte scheme de relationare care de care mai complexe. Unele ajung la nivel de presiuni cu efecte devastatoare pe termen lung (nu in toate cazurile). Sunt multe exemple in care aceste scheme se structureaza, presiunea exercitata de sotie pentru ca el sa faca mai multi bani, asteptarea ei ca el sa aiba permanent grija de ea, "obligativitatea" timpului liber impreuna.(sursa:www.eva.ro)