TEST: Să ne mutăm împreună ... sau nu?

Ştire online publicată Vineri, 31 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Studiile arata ca daca partenerii locuiesc impreuna inainte de a se casatori, relatia are sanse mai mari de reusita pe termen lung.Chiar daca a locui impreuna inainte de casatorie poate fi considerat un pacat, este, potrivit cercetatorilor, exact ceea ce ai nevoie pentru o casnicie fericita.Rezultatele unui studiu finalizat saptamana trecuta de catre cercetatorii americani arata ca relatia poate dura chiar si cu opt ani mai mult daca locuiesti impreuna cu partenerul de cuplu inainte sa va casatoriti.ntrebari la care raspunsul trebuie sa fie neaparat "DA!":1. Te face sa te simti bine in pielea ta si te simti mai fericita de cand l-ai cunoscut?2. Poti fi tu insati in preajma lui?3. L-ai vazut cum se comporta in diferite situatii precum in viata de zi cu zi, la evenimente fericite, cand e sub presiune la locul de munca sau stresat din cauza unor probleme in familie sau cu prietenii? Se descurca bine in astfel de situatii de criza?4. Aveti gusturi similare, puncte de vedere asemanatoare, activitati preferate comune?5. Sunteti pe aceeasi lungime de unda cu privire la cel putin trei din aceste puncte esentiale: chimie (vrei sa-l vezi/simti gol cat mai des posibil), compatibilitate (aveti acelasi background si interese similare), teluri comune (vreti aceleasi lucruri in viata), ritm (va miscati similar, fie alert, fie mai domol), sincronizare (sunteti amandoi pregatiti pentru un angajament)?6. Comunicati bine? Sau macar crezi ca veti invata sa o faceti in timp?7. Ai incredere ca iti va fi fidel? Daca iese cu prietenii, iti spune cu cine s-a vazut, unde au fost, cu cine s-au intalnit?8. Te intelegi cu prietenii si familia lui si viceversa?9. Va sincronizati atunci cand va doriti ceva? Aveti aspiratii similare si ganduri despre casatorie, copii si viitor?10. Instinctul iti spune ca e cel care trebuie?11. Il placi la fel de mult pe cat il iubesti?(sursa:www.feminis.ro)