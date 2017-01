Tainele sexului incredibil! Cum sa faci sa o aduci mereu la orgasm

Ştire online publicată Miercuri, 19 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Orgasmul feminin este, fara motive serioase, una dintre cele mai mari probleme cu care par sa se confrunte barbatii moderni. Iar acest lucru se intampla pe deoparte din cauza lipsei educatiei sexuale si pe de alta parte din cauza lipsei de incredere in sine dcare apare la unii dintre barbati.Mai mult decat atat, ideea de a provoca un orgasm unei femei pare sa fie ceva irealizabil pentru unii si din cauza faptului ca multe femei nu isi cunosc destul de bine corpul, nu-l exploateaza sexual si nu stiu nici ele, la fel cum nu stiu nici unii dintre barbati, cum sa se bucure de actul sexual.Asa ca va vom prezenta o serie dintre tainele unei partide de sex incredibila care vor face ca femeia sa aiba cel putin un orgasm. Nu este vorba despre cine stie ce tehnici sexuale tantrice sau cine stie ce pozitii sexuale care asigura penetrarea adanca si dura ci, dimpotriva, este vorba despre lucruri de bun simt care ar trebui sa aiba loc de fiecare data in timpul actului sexual.1. Preludiul. Desi pare a fi cun cliseu, fara preludiu sansele ca o femeie sa aiba orgasm se micsoreaza considerabil. Dragi barbati, asta este situatia. Femeile adora sa fie incalzite in cel mai tandru si indraznet mod. Preludiul nu inseamna insa doar saruturi prelungi in timp ce aveti hainele pe voi. Nu! Preludiul perfect are loc atunci cand ambii parteneri sunt deja goi insa contactul sexual se lasa asteptat. Asa ca dezbraca-ti total partenera si sarut-o incet peste tot, mangaie-i sanii, mangaie-i organele genitale usor si atinge-o dupa genunchi cu degetele.2. Vorbeste fara perdea despre felul in care te simti. Este foarte important ca partenera ta sa stie ca si tie iti face placere la fel de mare atunci cand faci sex cu ea. Spune-i tot ce simti cu adevarat in timpul sexului si fa-o se creada ca ea este obiectul tuturor placerilor si fanteziilor tale.(sursa:www.lyla.ro)