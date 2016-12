Superstiţii şi obiceiuri de ANUL NOU: Ce să faci şi ce să nu faci pentru un 2014 perfect

Superstiții și obiceiuri de ANUL NOU: Ce să faci și ce să nu faci pentru un 2014 perfect

Ştire online publicată Marţi, 31 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Se crede că Anul Nou trebuie să te prindă cu haine noi pentru ca în următoarele 365 de zile să primești cât mai multe cadouri. De asemenea, pentru un an norocos și plin de iubire sunt de preferat hainele roșii, roșul fiind considerat culoarea veseliei și a dragostei. În noaptea dintre ani și pe 1 ianuarie nu se plânge. Tradiția spune că aceia care plâng în prima zi a anului vor avea un an cu evenimente triste.Cine este politicos și manierat de Anul Nou va fi tot timpul așa, de aceea se spune că în noaptea de Revelion trebuie evitate atât discuțiile în contradictoriu și limbajul licențios sau brutal, cât și povestirile cu fantome sau morți. În afară de faptul că nu sunt deloc plăcute, acestea atrag și ghinionul.În mai multe țări, printre care și România, oamenii nu împrumută bani, bijuterii sau alte obiecte de preț în prima zi din an și nici nu plătesc datorii sau taxe, nu duc gunoiul și nu oferă daruri, toate acestea fiind semne de sărăcie în anul ce abia începe. Unii merg chiar mai departe cu superstiția și, dacă sunt nevoiți să scoată ceva din casă, cheamă pe altcineva în acest sens.Americanii obișnuiesc ca la cumpăna dintre ani să lase toate ușile și ferestrele deschise pentru ca anul vechi să plece imediat și să facă loc celui nou. De asemenea, se spune că, pentru un an îmbelșugat este bine ca la miezul nopții pe masă să fie pahare și farfurii pline, iar fiecare mebru al familiei să aibă bani asupra sa. Paharele, farfuriile și buzunarele goale sunt semnele unui an sărac, consideră superstițioșii.Tot de veselă se leagă un alt semn de rău augur pentru anul ce vine. Se spune că dacă speli vasele în prima zi a anului, cineva drag va muri. Mai zeloși, unii nu își spală nici părul pe 1 ianuarie. Deși puțini agreează ideea, se spune că aceia care lucrează în prima zi a anului au mai multe șanse de a avansa în carieră în perioada următoare. Însă, paradoxal, să demarezi un proiect de amploare în acea zi este curat ghinion.O practică păgână s-a menținut până astăzi, modalitatea de punere în aplicare fiind însă diferită. Societățile arhaice credeau că spiritele malefice se tem de zgomote puternice și de lumină și, de aceea, în noaptea dintre ani, aprindeau focuri mari și făceau zgomot pentru ca în anul ce vine să fie feriți de rele. În zilele noastre, focurile și tobele au fost înlocuite cu artificii, petarde și pocnitori care marchează trecerea într-un nou an fără ghinioane. Și clopoțeii sunați cu putere la miezul nopții alungă spiritele rele.Sub vâsc sau nu, sărutul este obligatoriu în noaptea de Revelion, dacă doriți să aveți parte de afecțiune în anul ce vine. În caz contrar, veți avea un an cu puține satisfacții sentimentale.O altă superstiție spune că e bine ca, în prima zi a anului nu este bine să ieși din casă decât după ce deja ai primit un musafir care nu trebuie să fie blond sau roșcat, să aibă platfus sau strabism și nici sprâncenele împreunate, pentru că aduce ghinion.Mai multe popoare ale lumii sunt atente la direcția vântului în dimineața Anului Nou. Dacă bate din sud, prevestește un an îmbelșugat și vreme bună, în timp ce vântul din nord este semn de vreme rea și an dificil. Vântul care bate din este prevestește calamități naturale, iar de la vest e semn că în anul ce vine va fi bogăție de lapte și pește, dar și decesul unei persoane publice importante. Dacă nu se simte adierea vântului este semn de veselie și prosperitate pentru tot anul.Pentru dragoste și prosperitate, pentru sănătate și veselie în anul ce vine este bine ca la miezul nopții să dansați în aer liber, cel mai bine în jurul unui copac. Fetele care vor să se mărite în următoarele 12 luni ar fi bine ca prima persoană pe care o văd de la geamul dormitorului să fie un bărbat.