Sfaturi pentru a fi irezistibilă în faţa bărbaţilor

Sfaturi pentru a fi irezistibilă în fața bărbaților

Ştire online publicată Miercuri, 19 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Sunt o multime de lucruri pe care trebuie sa le iei in considerare sau sa le faci daca vrei sa fi remarcata de catre barbati. Cheia sta insa intotdeauna in tine si nu la ei si consta in accentuarea tuturor elementelor pozitive pe care le ai, atat in interior cat si la exterior dar si in increderea pe care o ai in tine. Asadar, incearca sa ai grija de tine pentru a putea fi interesanta si irezistibila pentru altii. Iata cum, in 10 mici pasi:Ai simtul umorului? Oamenii sunt in general atrasi de persoanele care au un simt al umorului dezvoltat, care stiu sa-i amuze pe ceilalti si vad intotdeauna partea amuzanta a unei situatii. Nu exagera insa. A rade din orice te va face sa pari prostuta sau cu capul in nori si toate avantajele umorului se vor intoarce impotriva ta.Fii tu insuti. Nu incerca niciodata sa urmezi alte exemple. Fiecare om este unic in felul sau si tot ceea ce trebuie sa faci este sa exploatezi aceste insusiri. La orice eveniment social, petreceri etc., vei observa ca barbatii sunt atrasi mereu de femeile care ies in evidenta, care nu se pierd in peisaj, femeile care dau dovada de personalitati unice dar nu intimidante.Priveste-te in oglinda si identifica toate lucrurile pe care le apreciezi la tine. Daca te vei concetra pe calitatile pe care le ai si pe care le apreciezi la tine, iti vei spori gradul de incredere in sine. De asemenea, descopera-ti punctele slabe si incearca sa le depasesti la nivel psihic, simte-te confortabil cu tine insati, depaseste-ti complexele. In mod ideal, fiecare persoana trebuie sa se aprecieze pe sine insusi mai mult decat pe oricine, sa-si fie cel mai mare si mai dedicat fan. In caz contrar, insecuritatea iti va aduce dezavantaje si nu-ti va servi la nimicFii buna cu cei din jur. Barbatii vor ignora adeseori persoanele care barfesc, vorbesc de rau, insulta, streseaza alti oameni. Daca stie insa ca esti o persoana draguta si buna, cum sa reziste? De aceea este important sa ii tratezi pe cei din jur frumos astfel incat EL sa observe ce fel de persoana esti. Este incredibil cat de mult poate conta prima impresie pentru un barbat.Fii sexy, poarta-te ca atare, spune lucruri care sa ii atraga. Flirteaza atunci cand vorbesti. Nu exagera insa! Daca o faci, barbatul va crede ca te straduiesti prea mult si ca esti usuratica.Zambeste! Majoritatea barbatilor sunt atrasi de femeile care zambesc. Crede-ma, zambetul te va ajuta intotdeauna si te va face de asemenea sa arati mult mai sociabila.(sursa:www.lyla.ro)