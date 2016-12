Sfaturi importante dacă vrei să faci mai mult amor în 2015

Ştire online publicată Vineri, 16 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Ce-ți dorești de la anul care a început? Succes în carieră, sănătate? Ce ai zice și de un strop de dragoste în plus? O viață sexuală activă poate fi extrem de benefică pentru sănătatea fizică, dar și mentală. Dacă vrei să ai parte de mai multă acțiune în dormitor în următoarea perioadă, preia inițiativa și fă câteva schimbări. Alungă monotonia din viața de cuplu!Vrei mai mult sex? Arată-i!Nu trebuie să aștepți cuminte ca el să facă primul pas. Ai chef de puțină dragoste? Preia inițiativa și fă-o într-un mod extrem de sexy. Întâmpină-l într-o lenjerie provocatoare sau chiar fără să porți nimic. Bărbații sunt atrași de femeile sigure pe ele care nu se tem să facă primul pas. Poți fi sigură că nu vei avea parte de plângeri.Fă schimbările care te vor face să te simți sexy!Dacă vrei să-ți seduci partenerul, trebuie, în primul rând, să te simți sexy. Așa că nu ezita să faci schimbările care te vor face să capeți mai multă încredere. Fie că este vorba de coafură, de o rochie, de un hobby sau chiar de job, fă schimbările care te vor face să te simți mulțumită. Dacă tu nu te simți atrăgătoare în pielea ta și îți faci griji despre cum arăți, dorința sexuală scade de ambele părți.Include fanteziile erotice în lista de priorități!Probabil visează să te vadă legată de pat sau îmbrăcată în Cat Woman, însă nu are curajul necesar să-ți spună. Vorbește deschis cu el și află-i cele mai ascunse dorințe. Împărtășește-i fanteziile tale și apoi decideți împreună pe care să le experimentați.Explorați noi locuri și pozițiiSă faci sex în același loc, la aceeași oră și în aceleași poziții devine plictisitor la un moment dat. Așa că faceți o schimbare. Renunțați la pat pentru o vreme și descoperiți noi locuri pentru sex. Baia sau bucătăria pot fi ideale pentru o partidă pasională de sex. Dacă vă numărați printre cuplurile curajoase, puteți explora și locurile din afara casei. De asemenea, fii tu cea care preia inițiativa și încercați poziții noi. Iubitul tău va fi încântat să descopere că ai o latură mai aventuroasă.Începe un program de exerciții!Sedentarismul îți afectează nu doar sănătatea, ci și nivelul de energie. Un program de exerciții regulat îți asigură pofta de viață și de sex. În plus, te ajută să te simți mai bine în pielea ta, iar asta îți va crește cu siguranță apetitul pentru sex.Include în alimentație afrodiziaceExistă alimente cu efect afrodiziac care pot face minuni pentru apetitul tău sexual. Include în dieta ta rodii, sparanghel, ciocolata neagră, stridii, avocado, somon, pepene roșu și vei fi pregătită, mental și fizic, pentru clipe pasionale.Romane erotice pentru mai multă pasiuneSexologii susțin că atunci când auzi sau citești despre sex, creierul eliberează hormoni care îți stimulează dorința sexuală. Include în lecturile tale zilnice și cărți erotice.Înscrie-te la un curs de yogaNu numai că te ajută să scapi de kilogramele în plus și să-ți tonifici musculatura, dar aceste exerciții aduc beneficii și pe plan sexual. Sexologii susțin că yoga crește libidoul, viteza de excitare, dar și intensitatea orgasmelor. În plus, îți face trupul mai flexibil și te ajută să încerci poziții sexuale cu un grad de dificultate mai mare.Experimentați!Dacă până acum nu ai simțit nevoia să încerci jucăriile sexuale, este timpul pentru noi experiențe. O ședință de cumpărături la un sex shop va face cu siguranță partidele de sex mai incitante. În timp ce faci sex cu el, folosește și câteva jucării sexuale pentru plăcerea ta.(sursa:www.eva.ro)