Sfaturi care "întăresc" un cuplu

Ştire online publicată Vineri, 20 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Exista mai multi pasi pe care oamenii ii pot urma pentru a depasi astfel de bariere care apar adesea in relatii. Luati in considerare unele dintre sugestiile prezentate in continuare.Pregatiti o intalnire intima. Planificati dinainte timpul pe care vreti sa-l petreceti doar cu partenerul - cina la restaurantul preferat, urmata de o noapte romantica la hotel au chiar o seara placuta, singuri acasa. Anticiparea si pregatirea pot adesea renaste sentimente de emotie asemanatoare celor de la inceputul relatiei.Pregatiti atmosfera. Inainte de a merge la culcare, asezati din loc in loc cateva lumanari in dormitor, puneti o muzica romantica, iar daca va plac betisoarele parfumate, aprindeti cateva. Nu va dati in laturi de la nimic.Luati-va medicamentele la timp. Multi dinre noi simtim dureri si disconforturi care ne pot restrictiona miscarea si ne pot scoate din "starea de gratie". Aflati in cat timp isi face efectul medicamentul respectiv; fie ca e un antiinflamator, un stimulent al functiei sexuale sau chiar Tylenol, aveti grija sa-l luati conform indicatiilor.Traiti-va fanteziileIncercati sa-i vorbiti partenerului espre cateva dintre gandurile intime care va excita.Aproape fiecare dintre noi a avut fantezii sexuale, iar explorarea lor impreuna cu partenerul va poate duce la un nou nivel de intimitate.(sursa:www.eva.ro)