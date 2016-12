Sfatul sexologului: Cinci condiţii pentru partide reuşite

Sfatul sexologului: Cinci condiții pentru partide reușite

Ştire online publicată Marţi, 08 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Sexologii stiu cel mai bine ce lipseste atunci cand viata sexuala a unui cuplu scartaie. Important este sa identifici si tu elementele cheie si sa te asiguri ca in relatia voastra se pune accentul pe punctele sensibile ale unei vieti sexuale sanatoase. Sexologul Gabrielle Morrissey recomanda sa va concentrati pe urmatoarele aspecte cand vine vorba de intimitate in cuplu:1. PrioritatiAsigura-te ca aveti timp doar pentru voi doi si ca intimitatea are prioritate in relatia voastra. Momentele petrecute impreuna sporesc apropierea si sansele ca viata voastra sexuala sa functioneze cum trebuie.2. JoacaDe-a lungul unei relatii, sexul joaca mai mult rol de recreere, intrucat in scopul procrearii este practicat doar pe perioade limitate. Asadar, este important sa transformati sexul intr-o joaca distractiva pentru adulti, care sa va destinda. Nu trebuie sa fie tot timpul o activitate incarcata de seductie si erotism. Radeti, jucati-va, tachinati-va si faceti-va pe plac ulterior.3. PlacereOrgasmul este punctul culminant, insa intimitatea creeaza placere mai ales atunci cand nu va concentrati pe finalitatea actului sexual. Incercati sa experimentati cat mai mult, sa va apropiati fizic si emotional in timpul actului sexual, iar orgasmul va veni de la sine.4. RasfatSexul e mai dulce atunci cand te simti relaxata si bine in pielea ta. A face dragoste necesita timp, un strop de efort si capacitate de concentrare, de a fi aici si acum, alaturi de partener si nu cu mintea in alta parte. Prin urmare, faceti miscare impreuna, destresati-va, mergeti la masaj, astfel incat sa va simtiti cat mai sexy si mai bine in pielea voastra. Rasfatati-va ori de cate ori aveti ocazia pentru a avea tot mai des pofta sa va bucurati unul de celalalt asa cum se cuvine.5. ParteneriatCercetarile arata ca sexul de calitate are loc atunci cand partenerii se simt legati unul de celalalt la un nivel superior. Este un “sport” de echipa, asa ca o legatura puternica aduce o mai mare satisfactie in dormitor.(sursa:www.feminis.ro)