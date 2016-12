Sexy versus vulgar - Cum fac bărbaţii diferenţa

Sexy versus vulgar - Cum fac bărbații diferența

Ştire online publicată Luni, 09 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Multe femei pierd mult timp și cheltuiesc bani grei pentru a arăta bine pentru bărbați. Însă, multe dintre acestea nu pot spune cu exactitate care este diferența dintre ce consideră bărbații că este sexy și ce este vulgar.Cum linia dintre cei doi termeni este foarte subțire, nici domnii nu oferă un ajutor prea mare în acest sens. Pentru că, până la urmă, majoritatea se mulțumesc cu ce pot avea.Dar este o mare diferență între a duce o femeie acasă să-ți cunoască părinții și a ajunge în pat cu ea. Toți am fost învățați să nu luăm în serios o femeie cu o înfățișare de slabă calitate. Totul ține, însă, de percepție, pentru că și cea mai vulgară femeie din lume poate arăta ca o măicuță dacă știe cum să se „ambaleze”.În opinia bărbaților, o femeie vulgară este cea care nu are respect față de sine și trebuie să își expună corpul pentru a-i atrage. Pentru o astfel de femeie e mai important felul în care arată decât personalitatea ei. Vulgar înseamnă să încerci prea mult. Sexy este natural. Vulgar este prea expus. Sexy e tocmai suficient. Femeile pot fi sexy și sofisticate, cu clasă și inteligente, cât să merite să aibă o relație. Cele vulgare nu pot.Femeile pot avea un look sexy și fără să cheltuie mulți bani. Printre cele mai atrăgătoare haine purtate de femei se numără cămașa, pantalonii de sport, o rochie simplă de bumbac sau chiar o helancă. Look-ul sexy este plin de încredere, dar vesel și ușor de abordat.Nu hainele fac o femeie sexy, nici machiajul, pantofii sau acce-soriile. Totul vine din atitudine, aspect și dorință.(Sursa: www.femina.ro)