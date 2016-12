Sexul, un medicament universal

Ştire online publicată Luni, 09 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Spuneam pe vremea studenției că „sexul e aspirina săracului“, când, literalmente, n-aveam bani nici de-o aspirină și frigul din cămin ne făcea să fim mereu răciți. Era o glumă bazată pe o constatare practică. Ce alte medicamente mai pot fi înlocuite în același fel?ÎMBUNĂTĂȚEȘTE ACTIVITATEA INIMII.La fel ca orice activitate fizică, sexul sănătos este bun împotriva afecțiunilor cardiovasculare. Studiile au arătat că riscul de a suferi un atac vascular sau un infarct scade pe măsură ce frecvența orgasmelor crește. Pentru cei care se tem că efortul intens presupus de actul sexual ar putea deveni periculos pentru inimă, datele sunt liniștitoare: acest efort echivalează cu mersul pe jos sau alergatul, cu o viteză de 6-9 km/h.REDUCE STRESULDacă mai era nevoie s-o spunem! Sexul sănătos are același efect liniștitor ca și consumul de dulciuri, pentru că stimulează producția acelorași neurotransmițători necesari detensionării nervoase. În plus, se pare că efectul acestui remediu alternativ durează mai mult.CREȘTE CALITATEA SOMNULUI.Chiar dacă experții nu pot spune precis de ce sexul îmbunătățește somnul, este evident că asta face. Deci nu fi surprinsă dacă tu sau partenerul tău – preferabil ambii – cădeți într-un somn adânc după o îmbrățișare pasională. Vă veți trezi complet odihniți și bine dispuși.ÎMBUNĂTĂȚEȘTE DISPOZIȚIA.Nu e de mirare că ai o viziune pozitivă asupra vieții după o noapte de dragoste: este o relație chimică, începând de la neurotransmițătorii care se eliberează în timpul actului, până la substanțele pe care le conține lichidul seminal. Ca să nu mai vorbim de starea de bine pe care ți-o dă conexiunea intimă și totală cu omul iubit.CHIP STRĂLUCITOR.Se vorbește despre „strălucirea din dimineața de după…“. Nu e doar în imaginația ta. Realmente arăți mai bine după sex, ceea ce se poate atribui unei combinații formate din eliberarea de stres, buna dispoziție și circulația activată până la nivelul pielii.PRELUNGEȘTE VIAȚA.Unul dintre cele mai credibile studii în această privință este cel realizat de British Medical Journal, în 1997. Dintre bărbații studiați, cei care au avut orgasm de două ori pe săptămână sau mai des prezintă un risc de mortalitate cu 50% mai scăzut decât cei care au această experiență mai rar de o dată pe lună. După zece ani de observație, bărbații cu activitate sexuală intensă suferiseră accidente coronariere de două ori mai puțin decât cei cu activitate slabă.Influența vieții sexuale asupra longevității femeilor este mai puțin evidentă. Femeile care, privind în urmă la experiențele și satisfacțiile lor, sunt mulțumite, zâmbesc și trăiesc mai mult. Desigur, este vorba doar despre acele relații sexuale care-ți fac plăcere.(sursa:www.avantaje.ro)