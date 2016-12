Sexul şi principiile lui de bază

Sexul și principiile lui de bază

Sâmbătă, 05 Aprilie 2014

Se spune ca in dragoste si razboi totul este permis. In plus, in dragoste este permis orice, daca este facut de comun acord. In aceasta idee avem zece principii de baza despre sex si tot atatea sfaturi simple, practice si bune. Nu, nu zambi in coltul gurii si cand este vorba despre sex exista principii.1. Nimeni nu spune sa nu experimentezi masa din bucatarie, baia unui avion sau o cabina de lift, dar... lucrurile adevarate se petrec in patul moale de acasa. Nimic nu se compara cu placerea unei partide de sex intr-un pat curat, moale si confortabil.Exista sex perfect?2. Cu cat faci mai mult sex, cu atat iti vei dori mai mult. Principiul este simplu: amintirile stimuleaza. Si reciproca este valabila: daca stai mult timp "pe tusa", ai sa uiti cat de mult iti place.3. Sexul planificat va fi mereu mai bun decat o partida spontana.4. Sa nu-ti spui niciodata: "Toata lumea are parte de mai mult sex decat mine" sau "Partidele lor de sex sunt mai bune decat ale mele". Nu este normal sa contabilizezi cate nopti fierbinti ai avut tu si cate prietena ta (in caz ca discutati astfel de detalii). Trebuie sa-ti raspunzi doar la o singura intrebare: ai parte de sex si de dragoste atat cat ai nevoie? Calitatea este mai importanta decat cantitatea.5. Nu este nevoie sa cunosti cine stie ce tehnici ca sa ai alaturi de tine un partener multumit. Totul este sa fii atenta la reactiile lui, sa raspunzi la dorintele lui si nu vei auzi nici o critica. Barbati sunt mai de graba conservatori si cel mai des vor lucruri ... normale.De ce n-ai chef de sex6. Cliseele legate de sex sunt clisee pentru ca functioneaza. Inchiriaza o camera la hotel, ademeneste-l, baga-l intr-o cada cu spuma, aprinde lumanari, cumpara-ti lejerie noua rosie (desi cea alba este mult mai sexy!), sampanie, ciocolata... Clisee ai sa spui, dar tocmai de aceea sunt clisee, pentru ca dau rezultate. Si cei mai duri dintre barbati cad prada unei astfel de puneri in scena!(sursa:wwwfemeia.ro)