Sex la prima întâlnire – do or don’t?

Ştire online publicată Marţi, 22 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Dezinhibare sau doar dorinta de a trai clipa? Cate femei se gandesc ca, atunci cand se intalnesc prima data cu un barbat, sa-si petreaca si noaptea cu el?Noi am aflat cateva raspunsuri.Dupa ce am intrebat mai multe femei cu varste diferite, am aflat ca, in general, ele nu sunt foarte incantate de ideea sexului la prima intalnire. Psihologii spun ca, intr-o relatie, femeile au nevoie de incredere in partener, vor sa se simta protejate, ocrotite si, uneori, componenta sexuala trece pe planul al doilea. In cazul in care nu este vorba despre o relatie, lucrurile se schimba insa, iar prima intalnire poate fi vazuta ca o aventura.Relație onlineÎn ultima vreme, multe femei își cunosc partenerii pe net și, după zile întregi de discuții virtuale, ajung să se întâlnească. Este și cazul Ralucăi, 33 de ani, funcționar. “L-am cunoscut pe iubitul meu pe net, și ne-am văzut cam la o săptămână după primul dialog online. Știam multe lucruri unul despre celălalt și nici nu mi-am pus problema să nu mă culc cu el. Doar de aceea ne întâlniserăm: să vedem dacă ne înțelegem și pe planul ăsta. A fost ok, iar acum suntem de câteva luni împreună.”DEZAVANTAJEE posibil să te considere prea disponibilăAi vrea o relație cu el, dar crezi că ai cedat prea ușor și nu ai nici o certitudine că te va mai sunaNu vă cunoașteți și e posibil ca unul dintre voi să fie inhibat și să nu fii încântată de noaptea petrecută cu elExistă riscul să te îndrăgostești, iar pentru el să nu fi fost decât o aventură.AVANTAJEȘtii de la început dacă vă potriviți sau nuÎți dai răspunsuri la multe dintre întrebările legate de el, care nu-ți dădeau paceA fost o experiență super și nu ai nici o responsabilitate pentru ce se va întâmpla în continuare.(sursa:www.unica.ro)