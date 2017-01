Sex fără sarcină: S-a inventat pastila pe care o iei o dată pe lună

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Contraceptivele orale adiminstrate zilnic și pilula de doua zi s-ar putea să fie istorie, deoarece cercetătorii au dezvoltat o pastilă pe care să o iei chiar și la o lună după un act sexual neprotejat.Un grup de cercetători din New York și din Suedia a conceput o pastilă ce poate fi luată la o lună după contactul sexual neprotejat, scrie publicația britanică Daily Mail.Ei sunt de părere că femeile trebuie să aibă ca opțiune o pastilă contraceptivă care le permite să se protejeze de sarcină chiar și dacă e luată la o lună după un act sexual neprotejat. Astfel că mizează pe companiile farmaceutice ca să producă această pilulă care practic întrerupe sarcina chiar și după ce a fost format embrionul.În schimb, această campanie nu este deloc privită cu ochi buni de alți specialiști în domeniu care susțin că ar fi o pastilă mereu la îndemână pentru avorturi și că nu se poate numi metodă de contracepție, deoarece este o contradicție de termeni din moment ce pastila este luată după ce ai rămas însărcinată.În același timp, tabăra care a inventat această pastilă susține c interesul femeilor pentru această pastilă este unul real și că fiecare ar fi în măsură să decidă în situația dată care este cea mai bună soluție pentru problema respectivă. Astfel, că oamenii de știință care au inventat pastila susțin că acest medicament ar ușura viața femeilor, reducând efectele adverse care apar în urma administrării contraceptivelor zilnice, deoarece pastila inventată ar trebui administrată doar de câteva ori pe an.Potrivit medicului american Elizabeth Raymond care a inventat pastila împreună cu alți colegi de la un institut din Suedia, noua pilulă ar urma să fie administrată doar la finalul lunii. Ei susțin că efectul ei este unul foarte puternic, deoarece poate să prevină o sarcină nedorită chiar dacă ai făcut sex neprotejat în urmă cu patru săptămâni.Astfel, nu ar mai fi nevoie să iei anticoncepționale în fiecare zi și nici pilula de a doua zi nu și-ar mai avea rostul. Majoritatea femeilor care nu au avut o sarcină și nu-și doresc să rămână însărcinate optează pentru anticoncepționalele zilnice ca metodă de contracepție. Însă, potrivit numeroaselor studii, efectele adverse există și nu sunt deloc de ignorat în anumite cazuri. O aoltă soluție rămâne prezervativul, care este considerat ca fiind cel mai sigur mod de a te proteja de sarcina nedorită, dar și de bolile cu transmitere sexuală.Pilula de a doua zi nu intră in discuție, decât ca soluție de urgență, deoarece provoacă adevărate dezechilibre hormonale care îți pot da peste cap întregul organism.Ea este o metodă de urgență și care nu este recomandată a fi administrată doar în astfel de situații și de maximum 2 ori pe an.(sursa:www.eva.ro)