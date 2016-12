Sex de la prima întâlnire? Ce spun băieţii…

Sex de la prima întâlnire? Ce spun băieții…

Ştire online publicată Joi, 25 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Eu niciodata nu am judecat aiurea pe cineva si nici pe departe nu voi eticheta o tipa daca s-a culcat cu mine de la prima intalnire. Dar am o problema cu cele care, a doua zi dupa partida, te suna disperate si care vor de-acum sa te vada in fiecare zi. Sunt exact reactiile care ma vor indeparta de ele. Daca insa ma tine un pic la distanta, imi starneste interesul." Adrian, 33 ani"Daca face sex cu mine din prima saptamana, chiar daca eu am fost cel care a insistat, promitandu-i luna de pe cer si marea la picioare, sunt foarte mari sanse sa ma plictisesc de ea rapid, iar asta pentru ca nu m-a tinut deloc in suspans. Faptul ca un baiat insista si tu il placi, nu inseamna ca e ok sa cedezi repede." Sebastian, 24 ani"O fata nu trebuie sa cedeze din prima, din punctul meu de vedere. Daca vrei doar o aventura, atunci da, cedeaza, ca nu se supara nimeni. Daca intr-adevar iti place tipul si vrei ceva mai serios, nu-i oferi din prima ce si-ar dori el de la tine. Asa descoperi daca e baiat serios, daca vrea ceva de la tine sau doar se joaca." Catalin 26 ani"De acord. Fata nu trebuie sa cedeze de la prima intalnire, dar nici sa o faca pe inabordabila o tona de timp, ca deja ne plictisim si cautam inlocuitoare." Dragos, 24 ani"Daca e vorba de iubire, chiar cred ca nu conteaza daca o faci din prima zi sau din ziua 18. Sincer, e o prostie. Daca e sa iti placa cu adevarat de cineva, atunci nu conteaza ca e si a doua zi dupa ce faceti sex. Daca nu o cauti, e simplu: nu ti-a placut mai mult decat de o noapte. Daca te place, mai mult ca sigur te cauta el." Cristian 22 ani"Eu apreciez fetele care te pun la treaba, adica te determina sa lupti pentru ele, sa le cuceresti. E satisfactia mult mai mare asa, decat daca se ofera singurele si fara nici un fel de efort din partea ta." Cosmin, 28 ani"Personal, pe mine o fata nu ma cucereste in pat, ci prin felul ei de a fi, daca e de treaba, ma face sa rad, impartasim aceleasi hobby-uri. Iar daca imi spune ca nu are nici o problema in a ma lasa sa ies cu baietii macar o data pe saptamana, deja s-a ales cu un iubit. Chiar daca a facut sex din prima, daca e buna… e buna." Bogdan, 26 ani.(sursa:www.egirl.ro)