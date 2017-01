Secrete care menţin armonia în cuplu

Secrete care mențin armonia în cuplu

Ştire online publicată Luni, 24 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Nu este vorba despre a face dragoste zi si noapte, ci despre cum sa ai o relatie in care scanteia de senzualitate da sare si piper vietii de cuplu. Iti impartasim cateva secrete care te pot ajuta sa scapi definitiv de rutina.Jocul de-a rolurileSunteti in masina si mergeti spre casa dupa o seara in oras, cand el, jucand rolul soferului de taxi, te intreaba: “Ei, frumoaso, unde vrei sa te duc?”. Ca si cum abia v-ati fi cunoscut, intra in joc si, o data ajunsi acasa, invita-l la o cafea. Continuati sa va tachinati, pastrand atmosfera de noutate si mister. Cine stie, poate ca drumul spre dormitor vi se va parea mai interesant ca pana acum.Atingeri tandreFiind la o petrecere, conversezi foarte serios cu prietenii despre noutatile din politica. Sotul tau e langa tine, iar tu, fara sa te abati de la subiectul discutiei, il mangai delicat pe mana sau pe genunchi.Poate ca el nu isi va da seama daca faci un gest automat sau daca, intr-adevar, lansezi o invitatie pentru mai tarziu. Dar cu siguranta nu va ramane insensibil la atingerea ta plina de promisiuni si, probabil, va vrea sa se convinga de intentiile tale cu prima ocazie.FlirtAcum esti maritata, dar acesta nu e un motiv sa renunti la o asemenea placere – sotul tau este tinta ideala, catre el iti poti indrepta farmecele! Cand stati de vorba, imagineaza-ti ca abia v-ati cunoscut.Priveste-l in ochi, clipeste din gene, dar fii subtila. El nu trebuie sa isi dea seama de ce faci. E suficient sa-ti reamintesti cum era atunci cand te-ai indragostit prima data de el. Iar daca el “pica” din nou si din nou in capcana farmecelor tale, cu atat mai bine!Te imbraci…Care barbat nu apreciaza o lenjerie sexi? Doar ca, de multe ori, asemenea articole de vestimentatie nu sunt si cele mai comode pentru tine. Totusi, macar din cand in cand, da-i prilejul sa se bucure de “privelistea? pe care i-o oferi. Au venit socrii in vizita?Sub o bluza “cuminte” poarta un sutien din dantela si, ca din intamplare, lasa deschis un nasture in plus. Nu-i spune nimic, dar fa in asa fel ca sa observe. Cum pe moment nu poate face nimic, lasa-l sa se perpeleasca putin, imaginandu-si restul.(sursa:www.avantaje.ro)