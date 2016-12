Schimbări în relaţiile de cuplu pe care femeile le detestă

Schimbări în relațiile de cuplu pe care femeile le detestă

Beneficiile obtinute pe parcurs de o relatie de cuplu inainteaza in timp vin laolata cu unele schimbari pe care, mai ales femeile, le detesta. Schimbarile in relatie apar pe fondul familiaritatii partenerilor, dar si a rutinei.Cele mai frecvente schimbari care apar in relatia de cuplu, odata cu trecerea timpului, tin de ingrijirea personala, de politete, dar si de atentia acordata lucrurilor mici.Delasare in privinta aspectului fizic. Fiecare barbat care incearca sa cucereasca o femeie acorda mare atentia aspectului fizic. Se spala, se barbiereste, se parfumeaza, se imbraca cu haine calcate. Insa, dupa ce cucerirea femeii si dupa aparitia sentimentului de stabilitate in relatia de cuplu, se intampla adesea ca partenerul sa devina delasator in privinta aspectului fizic si a ingrijiri personale.Astfel ca barbieritul are loc mai rar, dusul se face doar dimineata, inainte de serviciu, nu si seara cand se baga in pat langa ea, tricourile si camasile nu mai sunt calcate, ci doar intinse, iar daca are doua zile libere el prefera sa le petreaca intins pe canapea si nespalat, considerand ca i se cuvine sa “zaca” asa dupa o saptamana de munca. Mai mult de atat, igiena orala lasa deseori de dorit. Daca la inceputul relatiei, cand ea doar dormea pe la el cateva nopti pe saptamana, nu uita in nicio seara sa se spele pe dinti, dupa luni sau chiar ani de relatie, oboseala, plictisul si rutina il fac sa uite de periuta si de pasta de dinti inainte sa se bage in pat langa iubita.Atat ea, cat si el isi amintesc, cu siguranta, ca la inceputurile relatiei nu exista atata zanzanie din motive neimportante. Acum, insa, el este tot mai nervos si usor iritabil, iar orice mic pas care nu ii convine lasa loc unei discutii aprinse.In astfel de momente, femeia este cat se poate de nedumerita, caci ea credea ca a intrat in relatie cu un barbat cat de cat echilibrat, in timp ce, in prezent, simte ca – in majoritatea momentelor petrecute impreuna – calca pe coji de oua. Practic, femeia traieste cu senzatia ca orice vorba sau miscare gresita de-a ei poate atata nervii lui pana la trantit de usi.(sursa:www.lyla.ro)