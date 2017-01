Scapă de ideile care îţi sabotează viaţa sexuală!

Scapă de ideile care îți sabotează viața sexuală!

Ştire online publicată Joi, 02 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Ai avut vreodata sentimentul ca exista un fel de bariera intre fanteziile tale sexuale si momentul in care vrei sa le pui in practica? Te simti inhibata, jenata si vinovata ca nu le poti transforma in realitate? Bine ai venit in “club”! Sunt multe la numar cele care simt ca tine!Sexologii au afirmat in repetate randuri ca, pentru a-si imbunatati viata sexuala, cei doi parteneri trebuie sa-si impartaseasca cele mai ascunse fantezii sexuale.Ceea ce nu se spune este ce trebuie si cum trebuie sa facem pentru a pune in practica aceste fantezii. Dar fara sa ne simtim jenate, fara sa traim cu impresia ca partenerii ar putea crede despre noi ca suntem niste perverse, fara a crede noi insine ca am exagerat.Chiar daca multe dintre noi ne-am familiarizat cu ideea post-feminista ca “daca iti place, nu este perversiune”, ca orice se poate si ca fantezia sexuala este permisa atunci cand iti iubesti partenerul, este imposibil sa nu ne treaca prin minte ca femeile “la locul lor” nu fac lucruri “indecente” in pat.Chiar daca stim ca este firesc sa avem si noi propriile fantezii sexuale, multe femei spun, referindu-se la acest lucru, ca nu este, totusi, in regula… Dincolo insa de aceasta perceptie, o relatie erotica ar trebui sa ne faca sa ne simtim libere si dornice sa impartim, printre multe altele, si fanteziile sexuale cu partenerul nostru. Cu toate acestea, pentru multe dintre noi se intampla exact invers.Cum stau lucrurilePentru a ajunge din punctul A (fantezia sexuala) in punctul C (punerea in practica a fanteziei sexuale), trebuie sa treci prin punctul B (stadiu intermediar, ingrozitor de ciudat). In acest caz, incearca sa privesti lucrurile astfel: nu te-ai duce la un interviu pentru un nou loc de munca fara sa-ti repeti in minte ceea ce vei spune acolo.Procedeaza la fel si acum. Gandeste-te ce vei spune, cum vei spune, ce gesturi vei face si pregateste-te pentru reactia pe care partenerul tau o poate avea. In timp ce faci acest lucru, scoate-ti din minte orice gand negativ, orice idee care te poate influenta in rau din punct de vedere psihic.Incearca sa ai incredere in tine si sa anticipezi mental cum ar fi daca iti vei indeplini fantezia. Anticiparea este, evident, extrem de erotica si te ajuta sa capeti curaj, sa mergi pana la capat.(sursa:www.avantaje.ro)