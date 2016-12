Rezoluţii sexuale pe care orice femeie trebuie să le facă în luna martie

Rezoluții sexuale pe care orice femeie trebuie să le facă în luna martie

Ştire online publicată Vineri, 07 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Vrei sa radiezi de fericire in fiecare zi a noului an? Alege calea cea mai simpla si... sigura! Lasa silueta, cariera sau banii deoparte, si propune-ti pe primul loc sa ai o viata sexuala perfecta! Odata ce o ai pe asta, fii sigura ca si restul vor functiona mai bine.1. Concentreaza-te pe ce iti place in patCea mai sigura metoda ca sa ajungi garantat la orgasm este sa stii ce vrei de la partenerul tau. Urmatorul pas este sa-i spui si lui, fara inhibitii si retineri. Transforma-ti fanteziile in realitate!2. Sa bati recordul la numarul de partide intr-o singura noapteBucura-te de un maraton sexual! Timp de 2-3 zile, inchide-ti telefonul si mergi cu iubitul la un hotel sau la o cabana, unde singura voastra ocupatie sa fie placerea.3. Concentreaza-te doar pe placere atunci cand faci sexMacar in cele cateva minute (sau ore daca esti o norocoasa) in care iubitul tau se chinuie sa te faca sa tipi de placere, lasa-ti problemele deoparte si bucura-te de senzatii.4. Cumpara-ti jucarii sexualeAccesoriile pentru sex iti pot aduce mai multe orgasme decat iti inchipui. Nu doar ca te ajuta sa-ti pui in aplicare fanteziile, dar te pot ajuta si sa te distrezi cu partenerul tau. Iar daca nu ai unul, un vibrator pentru noul an este un must!5. Fa sex intr-un loc nou sau un mod neincercat pana acumE timpul sa experimentezi! Lasa principiile acasa macar pentru o noapte si fa tot ce-ti trece prin cap! Ai vazut o scena dintr-un film care te pune pe jar? Pune-o in practica alaturi de iubitul tau! Stii cum se zice, o iubita perfecta este gospodina in bucatarie, dar in dormitor este o fata rea si obraznica! 6. Fa sex cu lumina aprinsaMai toate femeile au inhibitii cand vine vorba sa faca sex cu lumina aprinsa, de frica privirilor critice ale iubitului. Ei bine, macar o data, lasa inhibitiile deoparte si ofera-i o priveliste pe care sa nu o uite prea repede!7. Aventureaza-te intr-un one night standDaca intalnesti un barbat care te atrage ca un magnet, macar o data in viata ta lasa-te dusa de val si nu te mai gandi la consecinte! Fa-ti de cap cu el si pune in practica toate visele tale murdare:) Asigura-te doar ca nu te vei mai intalni vreodata cu el!8. Fa sex in natura!Acum e inca frig, insa la vara iti propunem sa experimentezi orgasmele bio. Fara adaosuri de vecini nesuferiti, fara copii, fara becuri si paturi care scartaie. Mergi cu partenerul intr-o escapada si just do it.