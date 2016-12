Replici care fac minuni în cuplu - Certurile devin istorie

Ştire online publicată Sâmbătă, 29 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Desi specialistii insista asupra faptului ca o comunicare eficienta este cheia catre o relatie de durata, exista momente cand stresul isi spune cuvantul, iar partenerii nu mai reusesc sa vorbeasca pe aceeasi limba. Ce e de facut in astfel de situatii? Ei bine, daca ai in maneca o serie de asi meniti sa calmeze spiritele, poti face fata oricarui cutremur in cuplu.Iata cateva care iti pot fi de folos in situatii critice:1. “Ce pot face pentru a-ti fi mai bine?”Ce se intampla practic? Iti concentrezi atentia asupra partenerului si ii arati ca vrei sa rezolvi problema, in loc sa o transformi intr-o competitie.2. “Ajuta-ma sa inteleg de unde ai dedus acest lucru.”Practic, nu iti acuzi partenerul de nimic si ii arati ca incerci sa intelegi unde “s-a rupt filmul”. Cand va certati, este usor sa ajungeti sa discutati despre lucruri complet diferite si sa nu va mai intelegeti pur si simplu, fara ca macar sa va dati seama de asta.3. “Esti atat de dragut, chiar si cand esti nervos.”Desi ar parea ca-l iei peste picior, aceasta replica ii va aminti ca in ciuda neintelegerilor, esti de partea lui si il iubesti. In plus, ar putea sa aiba efectul unei glume bune si sa izbucniti amandoi in ras, uitand de conflict.4. “E mai bine sau mai rau decat atunci cand...?”Ganditi-va la un moment dificil pe care l-ati depasit impreuna, fie o vacanta nereusita, o cearta zdravana sau o problema de sanatate. Va veti aminti instantaneu ca sunteti o echipa, orice s-ar intampla.6. “Eu zic sa ne oprim aici.”Nu inseamna ca te dai batuta sau ca ii dai celuilalt castig de cauza, ci pur si simplu ca iti dai seama de faptul ca relatia voastra este mai importanta. Daca va certati in legatura cu ceva care nu conteaza atat de mult, e important sa iertati, sa uitati si sa treceti mai departe.(sursa:www.feminis.ro)