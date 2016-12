Reguli de respectat după împăcarea cu fostul iubit

Ştire online publicată Sâmbătă, 27 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Primele intalniri pe care le ai cu un barbat iti trezesc intotdeauna o multime de senzatii care te coplesesc: emotii, sperante, fluturi in stomac, curiozitate, teama. Dar ai aceleasi sentimente si atunci cand te vezi cu fostul iubit, mai ales daca vreti sa discutati despre relatia voastra. Despartirea de persoana iubita nu a fost niciodata cea mai usoara decizie pe care o poate lua un om de-a lungul timpului, iar impacarea se poate dovedi fara succes daca nu respecti cateva aspecte importante. Asadar, citeste care sunt regulile daca te vezi cu fostul iubit si tine cont de ele pentru a consolida relatia.9 reguli daca te vezi cu fostul iubit in continuareChiar daca te-ai impacat cu fostul partener, increderea ca lucrurile vor decurge mai bine intre voi nu este prea mare. Inca nu stii cum sa te comporti astfel incat atmosfera din cuplu sa fie armonioasa? Iata care sunt regulile daca te vezi cu fostul iubit in continuare!Nu il „ataca" din nou cu aceleasi probleme si in niciun caz nu aborda aceeasi atitudine. Profita de a doua sansa pe care o aveti si gandeste-te mai mult la lucrurile pozitive care ar putea ajuta la consolidarea relatiei decat la cele care va indeparteaza.Nu pune prea multe intrebari despre perioada in care ati fost despartiti. Una dintre regulile pe care trebuie sa le respecti daca te vezi cu fostul iubit este sa nu exagerezi cu numarul intrebarilor despre perioada de pauza. Gandeste-te ca incepi o noua relatie si ca nu conteaza atat de mult ce a facut cat nu era cu tine.Fii precauta! Daca ai suferit mult ultima oara cand ati fost impreuna, este bine sa fii precauta de data aceasta. Ai grija, insa, sa nu devii prea suspicioasa in legatura cu tot ce face el.Nu te grabi sa tragi concluzii. Cunoaste-ti mai bine partenerul, incearca sa intelegi de ce face anumite lucruri si discutati deschis despre problemele voastre.Nu repeta greselile din trecut. Aminteste-ti unde ai gresit si incearca atat cat poti sa nu faci aceiasi pasi. Priveste in urma si gandeste-te unde nu ai reactionat corect si unde da.Nu iti schimba complet atitudinea. Chiar daca iti doresti ca lucrurile sa decurga bine intre voi, nu inseamna ca trebuie sa renunti complet la ceea ce reprezinti ca persoana pentru a-i face lui pe plac.Nu te lasa coplesita de iubire. Chiar daca impacarea cu fostul iubit este cel mai frumos lucru care ti s-a intamplat in ultima perioada, nu te lasa coplesita de multitudinea de sentimente care a dat navala peste tine. Incearca sa tii totul sub control, cel putin pana observi ca relatia decurge in regula.Nu te lasa manipulata de cei din jur. Familia si prietenii intotdeauna vor avea opinii pro sau contra legate de relatia ta, mai ales daca le-ai vorbit deja despre aspectele ei negative si nu l-ai pus intr-o lumina prea buna pe fostul tau iubit. Tine cont doar de ceea ce va doriti tu si el de la aceasta relatie.Observa atent daca lucrurile chiar s-au schimbat. Probabil ai primit multe promisiuni din partea lui, insa una dintre regulile daca te vezi in continuare cu fostul iubit este sa fii atenta daca el regreta si nu mai repeta greselile sau doar te linisteste prin cuvinte.Respecta aceste reguli daca te vezi cu fostul iubit in continuare si relatia voastra va fi cu siguranta una de durata, mai ales daca tine si el cont de aceste sfaturi.(sursa.www.divahair.ro)