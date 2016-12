Pune-ţi în practică fanteziile!

Pune-ți în practică fanteziile!

Ştire online publicată Joi, 22 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Mereu in pat? Este loc pentru ceva nou. Pasiunea nu are limite si nici nu poate fi ingradita atunci cand este cu adevarat impartasita.Sunt momente cand partenerul tinde sa-si satisfaca propriile nevoi, uitand sa acorde atentia necesara si dorintelor tale. Ce-i drept, nu-ti poate citi gandurile si, dupa cum bine stim, cu atat mai putin sa-ti inteleaga insinuarile.E important ca amandoi sa simtiti aceeasi implinire intre cearsafuri, iar daca tu vrei anumite lucruri de la partenerul tau, din punct de vedere intim, atunci spune-i acest lucru.Fie ca iti doresti sa fie mai tandru, fie mai salbatic, vorbeste cu el despre asta. Normal, nu la micul dejun. Mai potrivit este atunci cand va pregatiti sa initiati actul.Ajuta foarte mult sa fii relaxata si poate chiar sa-i insinuezi ceea ce iti doresti prin cateva gesturi sugestive.Poti sa transformi totul intr-un joc, prin care sa-i povestesti o fantezie de-a ta.Multi parteneri nu fac anumite lucruri in pat fie din rusine, timiditate, fie de teama ca tu sa nu-i judeci, sa nu-i crezi perversi. Vorbeste cu el despre ce isi doreste, iar daca esti de acord, incurajeaza-l.Patul este ultimul loc in care trebuie sa critici prestantele partenerului, pentru ca il demoralizezi total. Mai bine lauda-l atunci cand prestatia este buna si spune-i exact cum sa te faca sa atingi punctele culminante mai repede si mai bine.Partea intima este ca o hrana pentru ambii parteneri. Fara ea nu se poate. Lipsa ei indica faptul ca e o problema in relatie.Poate fi o experienta minunata, de ce sa nu profitati la maxim de potentialul intimitatii dintre voi doi?(sursa:www.e-girl.ro)