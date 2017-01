Preludiul perfect

Ştire online publicată Marţi, 22 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Știai ca 90% din preludiu are loc in afara patului? Iata cum poti crea o atmosfera erotica folosind culori, arome imbietoare, lumini si accesorii!Stiinta culorilorVrei sa-ti zugravesti camera intr-o singura culoare? Ai mare grija la alegerea ei! Albastru si verdele linistesc (lucru nu foarte bun in ceea ce priveste sexul), galbenul poate crea o stare de tristete sau chiar anxietate, iar o nuanta rece de rosu poate inspira agresivitate. In schimb, un rosu cald va miscora vizual camera, ceea ce nu e deloc rau: oamenii se simt mai bine si mai protejati in spatii mici decat in camere mari, cu ferestre ce ar putea permite priviri indiscrete. Concluzia: camera mai mica, sex mai bun! Daca nu vrei sa te apuci de zugravit, poti obtine acelasi efect folosind draperii bordeaux, orange sau de culoarea piersicii.Afara cu musafirii nepoftiti!Asaza-te pat sau pe canapea si priveste cu atentie in jur: cine va urmareste cu privirea in timp ce faceti nebunii? Sa fie cumva simpatica ta mama-soacra? Sau poate prietenii vostri cei mai buni? Arunca toate fotografiile de familie din camera si inlocuieste-le cu mici tablouri cu flori sau chiar nuduri stilizate. Atmosfera va fi complet schimba!Magia aromelorExista o mare diferenta intre a seduce cu ajutorul parfumului si a-i provoca celuilalt o durere de cap din cauza intensitatii mirosului. Un baton de vanilie desfacut sau o jumatate de portocala, asezata pe noptiera, va avea un efect natural si foaret erotic. Daca vrei sa folosesti lampa odorizanta, toarna cateva picaturi de esenta de ylang-ylang, ambra, cocos sau mandarine. In plus, poti "strecura" cateva petale de trandafiri in fetele de perna. Extra pont: toarna cateva lingurite de ulei de iasomie pe un servet si tamponeaza usor, din loc in loc, lenjeria de pat.Lumini si umbreBecurile colorate (bej, portocaliu, rosu sau negru) se potrivesc cel mai bine in lampi, nu in lustre sau aplice. Asezate pe podea, lampile vor crea o atmosfera senzuala, misterioasa,erotica. Daca vrei ceva mai "potolit", alege un bleu-deschis - culoarea increderii. Astfel, vei crea o atmosfera intima, perfecta pentru o noapte de iubire simpla, sincera, profunda.SemnaleCand ai chef de sex, poarta bijuterii pe care in mod normal nu le-ai purta: un bratara de glezna, un lantisor in jurul taliei, un inel opulent sau o bratara romana (care se pune in partea de sus a bratului), iar apoi treci la treaba! Dupa un timp, iubitul tau va face o asociere involuntara intre cele doua si va reactiona imediat ce te va vedea "impodobita"!Decoratiuni inspirate si inspirationaleDo: pernute "fantezie", in stil oriental, lampa cu abajur rosu, flori in vaza, tinute in apa calda (astfel , mirosul lor e mult mai intens si infloresc mai usor!), lumanarele in pahare colorate, lenjerie de pat din satin sau matase. Don't: cufere vechi, papusi (inclusiv animalute de plus!) sau bibelouri. Niciunui barbat nu-i place sa vada, in spatele partenerei, privirea sinistra a unei papusi!(sursa:www.unica.ro)