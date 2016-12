Poziţii fierbinţi, plăcere garantată pentru amândoi!

Poziții fierbinți, plăcere garantată pentru amândoi!

Ştire online publicată Marţi, 01 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Exista cateva pozitii sexuale dupa care partenerul de cuplu tanjeste cu siguranta si va aprecia daca ii propui sa le incercati. In plus, ai si tu de castigat, intrucat placerea este la fel de intensa de ambele parti, iar un orgasm simultan adaugat in ecuatie nu face decat sa va sporeasca apetitul pentru partide de sex mai dese si mai intense!1. La inaltimeFie pe o masa, pe bufet sau pe masina de spalat, important este ca tu sa alegi o suprafata solida, pe care sa te asezi astfel incat sa fii la acelasi nivel cu bazinul lui si sa te poata penetra cu usurinta. Lasa-te usor pe spate si sprijina-te in coate, ridicandu-ti picioarele astfel incat sa te poata prinde de cu mainile sau pentru a ti le sprijini pe umerii lui. Astfel il lasi sa te admire in toata splendoarea in timp ce el dicteaza ritmul si adancimea penetrarii. De indata ce te-a patruns, intinde-te pe spate si lasa-ti mainile sa iti exploreze trupul. Va avea o amintire de neuitat.Ce avantaje ai tu daca adopti aceasta pozitie? Penetrarea va fi una precisa, adanca si te poti bucura in voie de mangaierile care iti fac placere, fara sa depui prea mult efort.2. In picioareBarbatii adora pozitiile care permit instinctului primar sa iasa la iveala, precum doggy style. Alege o varianta incitanta de penetrare din spate lasandu-l sa te patrunda in timp ce stai in picioare, aplecata deasupra unei mese sau cu fata la perete. Tine picioarele foarte apropiate si incordeaza-ti muschii vaginali pentru a spori placerea!Avantajul tau? Iti poate stimula sanii si clitorisul daca e destul de indemanatic, in timp ce te saruta pe gat si iti sopteste vorbe fierbinti. In plus, un scenariu care incepe cu el, tinandu-ti calea, imobilizandu-te la perete, lasandu-te sa-i simti dorinta si caldura corpului in timp ce te saruta pasional, face toti banii!3. Orgasm naucitorIn loc sa adopti clasica pozitie a femeii deasupra, pozitioneaza-ti partenerul astfel incat partea de sus a corpului sau sa fie in afara patului, iar el sa se sprijine cu mainile pe podea, sau pe un scaunel mic, daca patul este ceva mai inalt. Astfel imobilizat, sporeste ritmul penetrarii si lasa-te pe spate, astfel incat sa poti apasa ferm zona perineului (intre testicule si anus). Apasand acest punct, se intarzie ejacularea si se ajunge la un orgasm mult mai intens.Ce avantaje ai tu? In afara de faptul ca dictezi ritmul penetrarii si poti chiar sa "regizezi" un orgasm simultan, castigi titlul de amanta priceputa si vei primi inapoi inzecit, fiindca un barbat multumit va avea grija sa te rasplateasca pe masura.(sursa:www.feminis.ro)