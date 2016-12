Ponturi pentru revigorarea vieţii sexuale!

Ponturi pentru revigorarea vieții sexuale!

Ştire online publicată Vineri, 09 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

E greu de gasit momentul ideal ca sa faceti sex? Mereu ai altceva de facut? Sau te simti prea obosita?Afla cum poti sa impulsionezi dorinta voastra sexuala prin mici strategii…Treceti la actiune!Se spune ca viata fara sex (adevarat!) este ca mancarea fara sare si piper. Va aflati cumva in aceasta situatie? Atunci e cazul sa luati masuri. Rapid!Ce poti face in timp scurt…Poti sa creezi mai multa intimitate pentru tine si partenerul tau fara ca acest lucru sa iti ia prea mult timp.In 30-60 de secunde: spune-i ca ai nevoie de cheile masinii sau de bani. Apoi, fara sa-i lasi timp sa reactioneze, cauta-l in buzunarele pantalonilor in care e imbracat. Poate fi un inceput vertiginos ori un subiect care sa va dea de gandit amandurora peste zi.In 5-10 minute: rasfata-l cu un prosop moale atunci cand iese de sub dus si cu un masaj, care sa-i dea idei…In 60 de minute: rasfoiti impreuna o revista sau o carte ilustrata despre sex. Va puteti amuza privind fotografiile, dar, dincolo de amuzament, veti simti impreuna intimitatea si dorinta.Lectii eroticeCe poti invata de la elBarbatii nu se incurca in amanunte: parul nepieptanat nu o sa fie un motiv sa-i opreasca, atunci cand vor dori sa faca sex.Nu refuza oferta erotica pe care ti-o face. Cu copiii in preajma, poate ca ocazia nu se va ivi prea curand…Daca vrei sa faci dragoste, nu te limita la mesaje subtile. El nu e clarvazator – arata-i exact ce doresti.Ce poate invata el de la tineLumanarile aprinse si muzica potrivita creeaza atmosfera ideala pentru un episod pasional.Cand e vorba de sarutari si sex, cu cat mai lent, cu atat mai bine!Pe termen lung, imbratisarile sunt o asigurare pentru o relatie sexuala mai buna, pentru ca adancesc intimitatea dintre parteneri.Nu este obligatoriu sa ai orgasm de fiecare data cand faceti dragoste.(sursa:www.avantaje.ro)