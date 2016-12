Patru soluții pentru cele mai comune probleme din cuplu

Ştire online publicată Marţi, 16 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Nu există cuplu perfect, iar unul în care certurile lipsesc cu desăvârșire are o dată de expirare. Certătorii susțin că aceste conflicte sunt o dovadă că partenerii sunt implicați în relație și că le pasă. Deseori, însă, cuplurile ajung să se destrame, pentru că nu reușesc să găsească soluții la probleme simple. Află cum îi poți salva relația.Încrederea este extrem de importantă într-o relație, iar lipsa ei poate distruge orice urmă de dragoste. Dacă nu ai încredere în partenerul tău, discută cu el și încercați să găsiți o soluție. O variantă ar fi ca el să nu îți mai dea motive de îndoială: să ajungă la timp acasă, să facă ce promite, să fie atent la sentimentele tale, să sune, atunci când spune că o va face. Este suficient să ajungi o dată mai târziu acasă, fără o explicație sau fără să anunți înainte, pentru ca îndoiala să apară. La fel de importantă este și implicarea ta în această problemă. Încearcă să nu fii geloasă pe fiecare femeie din jurul lui și nu spune cuvinte grele, atunci când ai în cap milioane de scenarii. Tu te descarci, dar lui îi vei da motive de gândire. Nimeni nu vrea să stea lângă o persoană care îl jignește la cel mai mic obstacol.Probleme de comunicare. În toate relațiile există probleme de comunicare, de aceea este esențial să discutați. Cu trecerea anilor, partenerii se îndepărtează unii de alții și nu își mai împărtășesc sentimentele sau îndoielile. O soluție ar fi să vă faceți timp să vorbiți în fiecare seară, înainte de culcare, când nu are cum să vă mai sune telefonul, iar copiii dorm deja. Nu vă întrerupeți unul pe altul și priviți-vă în ochi.Probleme în pat. Chiar și partenerii care se iubesc se pot confrunta cu probleme sexuale, așa că nu lăsați această situație să vă îndepărteze. Dimpotrivă, faceți sex mai des și încercați să aflați ce își dorește celălalt. Nu fiți inhibați și încercați să vă îndepliniți fanteziile sexuale.Probleme cu baniiBanii sunt cel mai mare dușman al unei relații, mai ales dacă partenerii nu sunt sinceri, când vine vorba de situația lor financiară. În general, într-un cuplu există o persoană care cheltuie și una care economisește. Discutați și puneți la cale un plan care să fie în interesul amândurora. Stabiliți ce sarcini are fiecare: cine plătește facturile, cine se oprește de economii și stabiliți o sumă pe care amândoi o puteți cheltui fără a da socoteală celuilalt.(sursa:www.unica.ro)