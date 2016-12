O viaţă sexuală mai bună în doar o săptămână

O viață sexuală mai bună în doar o săptămână

Marţi, 08 Aprilie 2014.

Iti propunem ca odata cu venirea primaverii sa demarezi si o reconditionare a vietii sexuale in doar sapte pasi simpli! Garantam ca noptile vor fi de acum incolo din ce in ce mai pasionale!Schimbarile, facute pe rand, au sanse mai mari de reusita, asa ca incearca sa adopti cate una pe zi si vei vedea ca la sfarsitul saptamanii, vei fi parca alta femeie, iar partenerul va observa asta!Printre lucrurile care nu au ce cauta in dormitor se numara preconceptiile si temerile. Acestea fac diferenta intre sex de dragul de a-l face si sex pasional, ca act in care esti prezenta trup si suflet.Si mai mult, nu iti judeca partenerul! Daca vrei ca viata voastra sexuala sa infloreasca, abtine-te de la a ridica o spranceana atunci cand iti cere cine stie ce "ciudatenie". Cat timp nu iti afecteaza integritatea fizica si da dovada de lipsa de respect, incalcand limitele pe care le impui, atunci nu ai de ce sa il judeci. Fiecare dintre noi raspunde diferit la stimuli in timpul actului sexual, iar daca el are nevoie de anumite gesturi pentru a atinge orgasmul, de ce sa nu ii oferi placere asa cum isi doreste. Si tu vrei ca el sa fie deschis in ceea ce te priveste, nu-i asa?Crezi ca a fi as in dormitor inseamna sa practici tot soiul de tehnici complicate si sa incerci pozitii indraznete? Ei bine, nu gesturile pe care le faci conteaza, ci mai ales cum le faci. Daca lui ii place cum te misti, lupta e castigata. Barbatii sunt vizuali, iar unduirile trupului partenerei ii aprind cat ai clipi.Nimic nu e mai sexy in ochii unui barbat decat o femeie cu atitudine de invingatoare. Lasa timiditatea deoparte si preia controlul. Atinge-l, "imobilizeaza-l" si nu-l lasa sa te domine. Va fi o surpriza placuta, daca in restul timpului esti retinuta!(sursa:www.feminis.ro)