Norocul în dragoste ţi-l faci singură. Iată cele mai utile trucuri

Norocul în dragoste ți-l faci singură. Iată cele mai utile trucuri

Ştire online publicată Marţi, 08 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Te enerveaza prietena care are tot timpul succes la barbati si nu intelegi cum de reuseste sa intalneasca oameni extraordinari atat online, cat si in viata reala? Adevarul este ca daca-ti lasi viata amoroasa la mana norocului, s-ar putea sa astepti mult si bine!Incearca sa pui in aplicare cateva tactici care te vor ajuta sa devii cumva mai vizibila pentru sexul opus, sporindu-ti astfel norocul in dragoste:1. Renunta la rutina Daca faci tot timpul acelasi lucru, e o nebunie sa te astepti la rezultate diferite! Incearca sa schimbi scenariul si chiar terenul de “joaca”. Incearca si carari neumblate. Orice noua aventura poate fi cea in care iti gasesti sufletul pereche.2. Simte-te ca o invingatoare! Oricare ar fi situatia ta in prezent, nu iti schimba starea de spirit! Dragostea exista si o vei gasi, chiar daca pentru moment esti singura. Simte-te ca o invingatoare si in cele din urma il vei gasi pe cel care sa te merite.3. Expune-te! In loc sa te cuibaresti in fotoliu vineri seara, iesi in oras si eventual nu sta tot timpul cu nasul in telefon. Danseaza, cunoaste oameni noi, inscrie-te la un curs de yoga, la un atelier pe o tema care te pasioneaza. Important este sa arati ca esti disponibila, iesind cat mai des.4. Sporeste-ti increderea in sine Cand intri intr-o incapere emanand energie pozitiva, vei fi automat observata. Tu esti singura responsabila pentru fericirea ta. Fii tu insati si fii mandra de ceea ce esti. Gandeste-te la toate calitatile pe care le ai si lasa-le sa iasa la iveala. O femeie care emana incredere in sine prin toti porii este greu de trecut cu vederea.5. Nu lasa intalnirile la voia intamplarii E important sa stii sa astepti cu folos. Cum asa? Ei bine, clarifica-ti limitele si nu te lasa orbita de alte caracteristici care nu au loc in lista ta de valori importante. Degeaba e sexy, destept si gateste extraordinar, daca tu cauti o relatie de lunga durata si el vrea sa se distreze.6. Risca Chiar daca nu esti sigura daca intalnirile voastre vor duce undeva, da-le tuturor celor care au potential o sansa inainte de a-i taia de pe lista. Cunoaste-i macar putin si poate vei descoperi ca sunt altfel decat pareau la prima intalnire!7. Fii pozitiva Gandeste-te ca fiecare intalnire nereusita te aduce cu un pas mai aproape de partenerul potrivit! Trece-le la capitolul experienta si mergi mai departe cu capul sus.8. Lasa trecutul in urma Este cel mai important pas in a gasi dragostea adevarata. Atunci cand te lasi dusa de val si esti deschisa, sansele ca o persoana potrivita sa intre in viata ta cresc considerabil. Lucrurile frumoase ti se intampla, de regula, cand reusesti sa te impaci cu trecutul si dai la o parte panza de regrete, de frustrari si framantari care nu mai pot schimba absolut nimic in prezent.(sursa:www.feminis.ro)