Motive întemeiate pentru care femeile resping bărbaţii

Motive întemeiate pentru care femeile resping bărbații

Ştire online publicată Sâmbătă, 07 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Există numeroase motive pentru care o femeie poate alege să refuze o relație cu un anumit bărbat, însă doar câteva merită cu adevărat să fie trecute pe lista celor întemeiate.CarieraDa, există și genul de femei cu standarde inflexibile, care nu se întâlnesc cu bărbați ce au o educație sau o situație financiară nu tocmai strălucită, însă majoritatea nu își doresc decât un bărbat care dă dovadă de ambiție și care le poate oferi stabilitate. Asta înseamnă că dacă bărbatul nu are o carieră bine definită și nu are șanse de avansare sau pur și simplu nu dă dovadă de motivație în acest sens, are mari șanse să fie respins.ReputațiaDacă bărbatul a avut numeroase relații care s-au încheiat în termeni nu tocmai amiabili și numărul fostelor partenere depășește o limită rezonabilă, atunci s-ar putea ca acesta să își câștige ștampila cu „teama de angajament”. Singura soluție în acest caz sunt discuțiile deschise pe această temă, în care el recunoaște că a avut probleme în trecut, dar că este dispus să le rezolve.Abuz și lipsă de sensibilitateAcest motiv nu mai are nevoie de explicații. Dacă bărbatul nu știe să se poarte cu o femeie, totul e clar. Există o preconcepție potrivit căreia femeilor le plac băieții răi, însă nimic nu e mai departe de adevăr. Să fii un bărbat bun și sensibil nu este automat egal cu a fi prost, așa cum zic majoritatea.Țeluri incompatibileDacă nu sunt pe aceeași lungime de undă, relația nu are șanse de reușită, în ciuda poveștii Cenușăresei. Dacă aveți altă viziune asupra vieții, șansele să rămâneți împreună sunt reduse.Lipsa atracției fiziceDeși se pune mare preț pe inteligență, simțul umorului și alte aspecte ale personalității, dacă lipsește atracția fizică, refuzul este iminent.(Sursa: www.feminis.ro)