Lucruri pe care nu le poţi schimba la un bărbat

Lucruri pe care nu le poți schimba la un bărbat

Ştire online publicată Miercuri, 26 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Poate daca ar fi mai atent si mai sincer, relatia noastra ar functiona perfect. Iti suna cunoscut? Ar fi cazul sa incetezi sa mai visezi cu ochii deschisi, fiindca exista cateva aspecte pe care pur si simplu nu le poti schimba la partenerul de cuplu.1. Exprimarea sentimentelorDa, ar fi frumos sa-si puna sufletul pe tava, nu-i asa? Insa spre deosebire de femei, ei nu sunt construiti asa si nici n-ar fi bine sa vrei sa-l schimbi la acest capitol. Daca-l iubesti, spune-i adesea, chiar daca n-o auzi la fel de des. Nu simte nevoia sa isi exprime sentimentele atat de des, e in natura lui sa fie mai rezervat. Observa-i comportamentul, pentru ca unele gesturi iti vorbesc mai mult decat o mie de cuvinte!2. Cititul gandurilorTe miri ca nu se prinde imediat ce te deranjeaza si ca nu poate sa interpreteze automat acel “nimic” pe care i-l trantesti sub nas atunci cand te superi si te intreaba ce ai? N-ai cum sa-l schimbi. Nu ii place sa mearga pe ghicite. Sinceritatea, raspunsurile clare si directe sunt preferatele lor. Spune-i mai degraba ce-ai pe suflet in loc sa astepti sa invete sa iti citeasca gandurile. Comunicarea si relatia voastra vor avea numai de castigat daca intelegi ca nu poti sa-l schimbi.3. Parerile in materie de modaNu incerca sa i le schimbi. Pana la urma, fac parte dintr-un tot unitar. Daca-ti spune ca-i place cand te imbraci in rosu, nu incerca sa-i demonstrezi ca nu e in tendinte sau ca te face sa pari grasa. Mai bine cumpara-ti o rochie si poart-o la intalnire. Va sti ca o faci special pentru el. In plus, chiar daca nu iti plac camasile pe care el le poarta, nu-i spune ca le dai foc si nu incerca sa il convingi sa renunte definitiv la ele. Poti, eventual sa il ajuti sa le asorteze corect si sa ii faci cadou si alte piese vestimentare, in ideea ca poate ii vor placea mai mult.5. PrioritatileAccepta faptul ca e construit diferit si nu te mai enerva de fiecare data cand uita ca e ziua soacrei, a fratelui tau sau poate chiar si ziua cand v-ati cunoscut. N-o face intentionat, insa dupa ani si ani, mintea lui se concentreaza pe cu totul alte aspecte si nu considera o felicitare si un buchet de flori ca fiind prioritare. Va sti ca trebuie sa platiti gazele sau curentul si o va face la timp, scapandu-te de grija facturilor, insa nu incerca sa-i transformi mintea intr-o agenda plina cu zile de nastere si alte evenimente de acest timp, pentru ca nu vei reusi decat sa-l enervezi. Daca vrei sa nu ai surprize neplacute, lasa-i un biletel cu cateva zile inainte, in loc sa-l privesti aspru in ziua respectiva si sa-l intrebi daca nu a uitat nimic.(sursa:www.feminis.ro)