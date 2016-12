Lucruri pe care le poţi face în faţa partenerului

Lucruri pe care le poți face în fața partenerului

Ştire online publicată Marţi, 13 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Daca esti cu cineva de mult timp vei ajunge la un moment dat sa-ti doresti sa poti plange in fata lui sau sa poti sa-ti tai unghiile fara sa te ascunzi in balcon sau in baie. Iata ce poti face de fata cu el fara nicio problema:EpilatPrimul lucru pe care vei putea sa-l faci de fata cu el fara probleme ar fi: epilatul picioarelor. Gandeste-te la faptul ca faci asta in mare parte si pentru el. De ce sa nu o poti face in fata lui. Probabil el se barbiereste de fata cu tine fara probleme.Arata-i ca esti nervoasaTe-a enervat cineva, o colega de birou sau parintii si nu vrei ca el sa vada asta? Pai nu inteleg de ce sa-ti ascunzi nervii cand el este in preajma. Iar daca el este persoana care te-a enervat cu atat mai mult. Arata-i ca esti nervoasa dar stabileste totusi niste limite. Trebuie sa stie ca ceva ce face el poate produce aceasta reactie.Plangi in fata luiNu este nicio problema daca vrei sa plangi de fata cu el. Daca isi doreste sa fie cu tine pentru tot restul vietii va trebui sa vada si acest moment. Plansul este inevitabil iar daca el nu suporta sa vada asta la tine ar trebui sa te intrebi daca te potrivesti cu el pentru o relatie de lunga durata.Arati ravasitaDa, in primul an de relatie incerci sa arati bine tot timpul. Insa uneori e obositor sa te tot trezesti inaintea lui pentru a te machia si cate si mai cate. Lasa-l din cand in cand sa te vada si cand esti ravasita si fara niciun chef.Esti racitaMulte femei prefera sa stea singure cand sunt racita pentru ca nu vor ca cineva sa le planga de mila sau sa le cocoloseasca prea mult. Hai sa fim serioase, e atat de bine sa poti sta in pat si cineva sa aiba grija de tine. Lasa-l sa o faca si el daca vrea.Taiatul unghiilorNu este nicio rusine ca iti cresc unghiile si ca trebuie sa le tai. El face la fel, tu de ce nu ai face asta in fata lui? Totul face parte dintr-o rutina.Rutina de dimineataApropo de rutina, partenerul tau iti cunoaste rutina de dimineata. Toate avem asa ceva. Ne facem dusul, ne machiem, ne bem cafeaua, etc. El trebuie sa-ti cunoasca rutine si tu pe-a lui.Spalatul pe dintiPentru ca suntem femei, preferam sa ne facem toate treburile in baie cu usa inchisa. Daca intr-o dimineata insa se grabeste si tu la fel, lasa-l in baie si spalati-va dintii impreuna. Este un moment amuzant si necesar.Pregatirile dinaintea unui evenimentDoar pentru ca ii place produsul final nu inseamna ca nu trebuie sa vada si pregatirile. Cum iti alegi hainele, cum te aranjezi si cum iti pui pantofii in picioare. Poate asa va aprecia mai mult felul in care arati si cat de mult muncesti pentru asta.(sursa:www.femeia.ro)