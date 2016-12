Lucruri la care nu ar trebui niciodată să renunţi pentru iubitul tău

Lucruri la care nu ar trebui niciodată să renunți pentru iubitul tău

Chiar daca se spune ca in iubire e important sa faci compromisuri, exista cateva lucruri la care nu ar trebui sa renunti niciodata, pentru nimeni!1. Familia taDaca familia ta il refuza pe iubitul tau, desi e un om bun, e neplacut, dar nu grav. Daca insa iubitul tau te pune sa alegi intre el sau familia ta, e cu totul altceva. Ai grija la barbatii care incearca sa te manipuleze si sa te separe de parintii sau de fratii tai.2. Planurile taleDesi e ok sa fii flexibila in legatura cu planurile tale, astfel incat ele sa il includa si pe iubitul tau, ai grija sa nu ajungi in punctul in care renunti la tot ce ti-ai dorit pentru el. In timp vei ajunge sa-ti regreti decizia si sa-l urasti pentru asta.3. Prietenii taiAi avut vreodata o relatie in care ai ajuns sa te vezi tot mai putin cu prietenii tai, fie pentru ca iubitul tau nu ii place sau pentru ca ti-a monopolizat timpul liber? Ei bine, acest lucru nu este sanatos si vei ajunge sa regreti racirea relatiilor cu amicii tai.4. Animalul tau de companieUnii oameni spun ca o persoana ar trebui sa aiba mereu prioritate in fata unui animal. Pe de alta parte, daca le ai de mult timp, animalele fac parte din familia ta si au nevoie de grija ta. Ultimatumurile de tipul eu sau catelul/pisica nu au ce cauta intr-o relatie de dragoste.5. Viitorul tau financiarChiar daca va iubiti si pare ca va dura pentru totdeauna, n-ar trebui sa renunti niciodata la economiile tale speciale pentru a le investi in ceva in care nu crezi, doar pentru ca asa te sfatuieste sau asa vrea iubitul tau. Daca va despartiti, pe langa drama emotionala, risti sa treci si printr-una financiara.6. Gusturile taleFie ca este vorba despre vestimentatie, muzica, filme, carti sau decoratiuni, cine te place, te place asa cum esti. Nu e o problema daca te tachineaza in legatura cu comediile romantice la care te uiti, dar e grav daca iti insulta gusturile si incearca sa ti le schimbe.7. Visele taleNu renunta la visele tale pentru nimeni! Un partener care te iubeste cu adevarat te va sprijini sa-ti indeplinesti visele, oricat de putin realiste ar parea la prima vedere. Cineva care te ridiculizeaza si iti zdrobeste visele nu te iubeste cu adevarat si, mai mult, nu te merita!