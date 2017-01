Jocuri erotice pentru un weekend fierbinte în doi

Luni, 17 Februarie 2014

Gata cu munca, e timpul să încingeți atmosfera în dormitor! Rutina iese din program măcar pentru câteva ore, dacă nu chiar pentru întreg week-endul, pentru acelea dintre voi care au norocul să nu trebuiască să gătească sau să se ocupe de curățenie. Chiar și în cazul în care trebuie să dați atenție îndeletnicirilor casnice, nu strică o mică pauză de joacă. Iată câteva sugestii care va vor ajuta să vă destindeți și să vă distrați copios în dormitor!Bomba cu ceasFolosește un cronometru și stabilește o perioadă de aproximativ 10-20 de minute, în care să faceți orice vă trece prin cap, fiind interzisă penetrarea. Nefiind posibilă avansarea rapidă a actului sexual, vă veți putea concentra pe preludiu, care cu un strop de creativitate poate deveni cea mai fierbinte experiență pe care ai trăit-o vreodată.„Baba oarba”Nu-ți trebuie decât o eșarfă sau o cravată pe care sa i-o legi la ochi. Atinge-l cu un obiect sau mângâie-l cu o curea, cu un cub de gheata sau cu o pana. Daca ghicește, e rândul lui sa te lege la ochi si sa iți aplice același tratament. Daca nu, continuați pana când se încinge de plăcere, fiindcă faptul ca nu vede sporește sensibilitatea si se simte vulnerabil, ambele fiind afrodiziace puternice.Fata buna, fata reaDevii o “fata rea” si partenerul iți înșiră absolut tot ce ai făcut greșit in ziua respectiva, de la faptul ca ai uitat sa iei pâine și pana la faptul ca nu ai adăugat destulă sare în mâncare. Pentru fiecare răutate pe care ai făcut-o, partenerul te tine aplecata peste genunchi și primești o pedeapsa sub forma unei palme sau a unei lovituri cu o cravașă. O lovitură aplicată corect da naștere unei senzații contradictorii, de durere amestecata cu plăcere. Partea bună a acestui joc este ca pentru fiecare pedeapsa pe care o primești, ai șansa de a căpăta și o recompensă, sub forma unei mângâieri sau stimulări la alegerea partenerului, dacă reușești să găsești tot atâtea lucruri bune pe care sa le mărturisești.Puteți schimba rolurile, însă puteți înlocui pedeapsa cu picături de ceară aplicate pe corpul partenerului pentru fiecare greșeală făcută de acesta pe parcursul zilei. Atenție, însă, nu picura ceara de la o distanță prea mică de corpul partenerului și evită zonele foarte sensibile dacă nu sunteți experimentați, fiindcă senzația poate deveni neplăcută.(sursa:www.feminis.ro)