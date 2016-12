Întâlnire romantică alături de iubit

Luni, 14 Aprilie 2014

Unele dintre cele mai bune idei pentru o intalnire romantica nu implica costuri financiare ridicate si, pe deasupra, sunt si usor de planificat. Descopera cateva idei simple, dar perfecte pentru a mentine aprinsa flacara pasiunii.Iesirile in orasSa-ti duci partenerul in locul in care v-ati intalnit pentru prima data este o idee excelenta pentru a va aminti de momentele in care relatia voastra a inceput sa prinda contur. Daca aceasta idee nu te incanta prea tare, poate ca o plimbare cu masina atunci cand lumina si intunericul se intrepatrund este mai potrivita. Parcati intr-un loc in care puteti privi apusul si iubiti-va ca la inceput.Camparea intr-un loc la malul marii, sau undeva la munte este o idee minunata pentru o escapada romantica in doi. Daca nu aveti insa foarte mult timp la dispozitie, optati pentru o destinatie turistica mai aproape de locul in care locuiti, dar in care nu a mers niciunul dintre voi si pe care v-ar placea sa o descoperiti impreuna.Cuplurile care isi petrec majoritatea serilor in casa au nevoie de putina adrenalina. De la ideea unui roller coaster pana la escaladari in interior, exista o multime de astfel de idei care sa va scoata din rutina de cuplu.Seri romantice in casaDaca intalnirea voastra romantica trebuie sa fie in casa, fie din mortive financiare sau pentru ca sunteti prea obositi sa mai iesiti, incercati sa o transformati intr-una speciala. Incepeti cu o sticla de sampanie pe care sa o deschideti impreuna intr-o cada plina cu spumant de baie.O alta idee minunata este sa sa va intoarceti in timp si sa va amintiti de momentele in care v-ati intalnit prima data sau de cel in care v-ati unit destinele. Daca sunteti casatoriti, uitati-va la caseta de la nunta, timp in care mancati o gustare usoara, de exemplu capsuni cu frisca.Un film pe care l-ati ales impreuna este o alta metoda de a va bucura impreuna de momente intime.Puteti profita de timpul liber si daca pregatiti cateva feluri de mancare pe care nu le-ati mai incercat pana acum, dar pe care sa le gatiti impreuna. Daca aveti si un loc cu iarba verde in care sa va hraniti unul pe celalalt, in timp ce stati intinsi pe iarba, printre lumanari, seara voastra va fi una senzationala.(sursa:www.perfecte.ro)