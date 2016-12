Înnebuneşte-l cu sânii tăi! Cum să-ţi foloseşti bustul, indiferent de mărime, pentru a-ţi excita iubitul

Înnebunește-l cu sânii tăi! Cum să-ți folosești bustul, indiferent de mărime, pentru a-ți excita iubitul

Ştire online publicată Joi, 27 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Sanii sunt o "arma" pe care majoritatea femeilor stiu sa o foloseasca pentru a atrage atentia. Iata cateva idei cu care il poti innebuni pe iubitul tau cu ajutorul lor.Umbla topless prin apartamentIubitului tau ii plac sanii tai, cu siguranta. Nu-i mai ascunde in sutien si sub vrafuri de haine cand sunteti doar voi doi acasa. Poarta un maiou fara sutien, stai doar in sutien sau, si mai bine, ramai topless. Provoaca-l cu sanii tai. Adu-i aminte ca vrea sa ii atinga, sa ii suga, sa ii stranga intre degete. Dar ai grija sa nu exagerezi si sa-i expui prea des, pentru ca altfel elementul de inedit va disparea.Ai grija sa ai sfarcurile erecteBarbatii sunt innebuniti dupa sfarcuri, chiar daca sunt sub un maiou, dar mai ales cand sunt chiar in fata lor. Daca in apartament e frig, se vor intari singure. Daca nu, fa-le tu sa se intareasca. Poti merge de la dus direct la iubitul tau, ceea ce inseamna ca se vor intari de la sine - temperatura din dormitor sau din sufragerie este, cu siguranta, mai scazuta decat cea din baia aburita. Astfel, nu doar ca il vei innebuni cu sanii tai, dar si cu sfarcurile tale.Pune-ti frisca, ulei sau sirop de ciocolata pe saniDaca vrei sa-l innebunesti cu adevarat pe iubitul tau, pune-ti ceva sexy pe sani, ca frisca, sirop de ciocolata sau ulei pentru bebelusi. Imaginea sanilor tai uleiosi il va excita mai mult decat iti poti imagina. Fa miscari pasionale si lasa-l sa-ti linga frisca sau ciocolata de pe sani. Daca ai sanii suficient de mari, iti poti linge si tu putin din frisca, ceea ce il va innebuni garantat.Maseaza-ti sanii si maseaza-i corpul cu eiImaginea unei femei care isi maseaza sanii si isi strange intre degete sfarcurile fac barbatii sa-si iasa din minti, asa ca iti recomandam sa incerci acest lucru. Cand faci acest gest, linge-ti usor buzele si priveste-l intens - daca aceasta combinatie senzuala iti iese fara sa arate ca intr-un film porno ieftin, il vei stimula si il vei excita la maximum. Dupa ce ai terminat cu automasajul, treci la corpul lui. Maseaza-i fata, pieptul, penisul sau testiculele cu sanii tai. Nu te grabi - lasa-i sa-i simta peste tot pe corpul lui. Inainte sa faci asta, pune putin ulei de bebelusi pe ei, pentru a-i face si mai sexy si pentru a-i ajuta sa alunece si mai usor.(sursa:www.cosmopolitan.ro)