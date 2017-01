Încearcă ceva nou

Ştire online publicată Luni, 14 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Atunci cand sunteti intre patru ochi, poti vorbi cu iubitul tau fara nicio retinere despre blocajele tale dar si despre asteptarile si dorintele tale cele mai nebunesti. Este buna si comunicarea, dar ce ai zice sa treci la actiune?Stimuleaza-lDaca dorinta lui sexuala intarzie sa apara, ii poti da o mana de ajutor. Faceti impreuna o baie relaxanta, amintinu-i astfel proverbul "pofta vine mancand". In cazul in care placerea nu este pe masura asteptarilor tale, invata sa ai rabdare pentru ca drumurile lungi si lente sunt aproape mereu incununate de succes.Mizeaza pe curiozitatea de a descoperi si pe perseverenta. Descopera-ti iubitul, stimuleaza-l si pune accentul pe ceea ce stii deja ca ii face placere. Tine cont de faptul ca poti avea mai mult succes daca incerci mai multe tactici de a-l seduce.Da curs fanteziilorCea mai buna modalitatea de a-ti imbunatati viata sexuala este sa iti cultivi visele erotice. Indeplineste-ti fanteziile si fa-l sa ti-le marturiseasca pe ale lui. Nu trebuie sa iti faci timp sa vizionezi cateva filme porno, dar este pacat sa inchizi ochii la scenele hot care va pot inspira. De asemenea, nu ocoli nici articolele de specialitate.Bucurati-va de frumusete! De a ta in special, de cea a partenerului tau si mai ales de cea a corpurilor voastre. Iarna, sub plapuma, este mai greu sa pui la dispozitia privirilor lui o imagine seducatoare. Fa acest lucru odata cu sosirea primaverii cand vremea incepe sa se incalzeasca si lasa-l sa te redescopere. Daca tocmai tii dieta si rezultatele au inceput sa se vada este cu atat mai bine.Foloseste creme de corp parfumate, uleiuri de masaj aromatice si lumanari cu diverse arome. Poarta o lenjerie de corp transparenta, din voal sau matase, pentru a-i stimula privirea si a-l indemna sa te descopere. Apeleaza la tot ceea ce te face sa te simti mai fumoasa in timp ce faci dragoste.Testeaza interzisulDaca lucrurile interzise te stimuleaza, nu iti refuza aceasta placere. Fa dragoste in lift, in sala de cinematograf sau intr-un amfiteatru gol, intr-o zi de weekend. Cumpara-ti reviste pentru adulti si rasfoieste-le pentru ca, trebuie sa recunosti, mereu ai fost curioasa sa descoperi ce se ascude intre copertele lor. Intra intr-un sexshoop si vezi care sunt ultimele noutati in materie. Cu siguranta iti vor da ideei.(sursa:www.eva.ro)